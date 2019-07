Pochvala za bříško! Šafářová se rozplývala nad těhotenstvím se Sestini Hlaváčkovou

Andrea to má totiž už za pár a dcerku by měla přivést na svět během měsíce. „Ještě loni jsme se doslova bily ve Wimbledonu a teď si to lívancujeme a válíme šunky,“ smála se s Luckou, na kterou jako soupeřku před rokem narazila ve 3. kole čtyřhry. Jenže ta už má také jiné starosti než mlátit raketou do míčku – kariéru ukončila před měsícem a od té doby je v očekávání, co přinese budoucnost.

Že by ale bývalé světové tenistky truchlily, že si už na londýnské trávě nepinknou, to ne. „Tohle mě s tebou baví víc,“ přiznala Andy v kavárně nad talířem s pamlsky. „Rozhodně lepší,“ potvrdila Lucka, že se jí po bitvách proti kamarádce rozhodně nestýská.

Těším se na další...

A došlo i na komplimenty nad nepřehlédnutelným těhotenským bříškem. „Krásný pokec a budoucí mamince to moc sluší,“ lichotila »Šafi «, načež dodala: „Těším se na další.“ Myslela klábosení nad lívanci, nebo maminku?