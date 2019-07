Já a druhá favoritka? Sázkovky by měli zavřít, usmála se Plíšková | iSport.cz

Ve druhé sadě jste odvrátila tři setboly. Byl dnešní zápas těžší celý minulý týden v Eastbourne, kterým jste prošla naprosto dominantně?

„Možná, ale těžko srovnávat dva různé turnaje. První kola jsou zrádná. Závěr se protáhnul, málem jsem ztratila set, ale pořád jsem vyhrála ve dvou, což je fajn. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale kdyby koncovka druhého setu nedopadla, tak by to ze mě ve třetím spadlo a doufala bych, že by byl lepší. Ona zase tak úplně nebezpečná nebyla.“

Jak rychlý byl přechod ze sobotního finále v Eastbourne do pondělního utkání ve Wimbledonu?

„I když moc času nebylo, nevidím v tom nic zvláštního. Trochu mi odešlo načasování úderů. Neměla jsem šanci vyzkoušet si zápasový kurt, který působil úplně jinak než tréninkové dvorce v Aorangi Parku. Ale cítím se dobře, fyzicky perfektně. Možná je dobře, že jsem prostě pokračovala v rytmu z minulého týdne.“

V čem byl jiný povrch kurtu číslo 2 a dvorců na Aorangi?

„Dvojka mi připadala o hodně pomalejší. Myslím, že je na nich tráva vyšší. Míče po ní tolik nesklouzávají. Hrály jsme víc delších výměn, než jsem očekávala. Soupeřka mi hodně balonů vrátila, nevím, jestli byl povrch tak pomalý nebo ona tak dobrá.“

Cítíte se letos na trávě nejlépe v životě?

„Dnes ne, minulý týden jo. Soupeřky to nebyly lehké. Cítila jsem se tam skvěle na servisu, odzadu tam nebylo nic, co by mi vypadlo. Věřím, že se k tomu dostanu zpátky, nebudu negativní. Dnešní pocit byl horší než minulý týden, ale doufám, že se to zlepší.“

Vzpomenete si ještě pět šest let zpátky, jak jste se na trávě neohrabaně hýbala? Teď zaklekáváte, dobíháte kraťasy. Je to diametrální rozdíl?

„Pár lidí mi řeklo, že i oproti loňsku je pohyb lepší. Spoustu toho vrátím, čop i zapojím. Jdu víc dolů. A cítím se mnohem líp, letos obecně fyzicky. Vyhranost je znát. Dřív jsem tady měla velký problém s pohybem, proto jsem tady hrála tak blbě.“

Z Wimbledonu jste měla vždy respekt. Zlomil to loňský postup do osmifinále, váš zatím nejlepší výsledek?

„Jo, trošku. I Eastbourne tomu trošku pomohlo. Snažím se ten turnaj úplně neodepisovat, ale není furt úplně oblíbený. Ne že bych z něj měla respekt, ale zatím mi to tady nesedlo. Grandslamy jsou obecně těžké, ještě k tomu Wimbledon, o kterém každý říká, jaký to je chrám. Každý čeká, že moje hra na trávu by měla být suprová, že bych měla pravidelně vyhrávat Wimbledon. Nevím, jestli proto se mi tady nedařilo, nebo jestli jsem nad tím moc přemýšlela. Loni se to určitě zlepšilo. Uvidíme, co bude letos.“

U sázkových kanceláří jste druhou největší favoritkou. Slýcháte to?

„Jo slýchám, ale necítím se na druhou favoritku na tenhle turnaj. Byla jsem i favoritka na Paříž a jak to dopadlo. Tyhle sázkové kanceláře by měli asi zavřít, protože nevím, jestli někdo tipl v Paříži finále Bartyová - Vondroušová. (smích) Tak to je, každý zápas se může prohrát. V tenisu se teď nedá moc tipovat.“