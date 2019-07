Exsparťan Stanciu má ve Slavii královskou gáži! Kolik si vydělá za měsíc?!

Nicolae Stanciu pózuje ve slávistické šatně po svém přestupu do týmu českého mistra • Martin Malý (SK Slavia Praha)

Ten, který to celé táhne! Tomáš Souček (24) vyválčil Slavii titul, trofej z domácího poháru i z česko-slovenského Superpoháru. A tulák Nico Stanciu (26) by měl brát prachy jako on? Už asi ano! Mistr republiky si totiž rumunského středopolaře nepořídil ze saúdskoarabského Al Ahlí za čínské peníze jen pro srandu českým králíkům.