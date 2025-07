Plzeň v přípravě: nový systém bez kapitána i pevná trojka. Kdo musí zabrat?

Matěj Vydra (33) nastřílel v přípravě šest gólů, navazuje na formu z minulé sezony a do nového ročníku půjde jako jasný lídr celé Plzně. Jakmile po prodlouženém volnu naskočil do přípravy Pavel Šulc (24) opět ukázal, jak je pro tým důležitý a svými schopnostmi v lecčems na českou úroveň odskočený. Společně by měli táhnout západočeskou ofenzivu minimálně v důležitém startu sezony a předkolech Ligy mistrů, na Šulce ještě může přijít zahraniční nabídka.