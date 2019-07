Hrdina Kolašinac. Obránce Arsenalu zahnal ozbrojené zločince

„Bylo nahlášeno, že muži na motorce se pokusili okrást řidiče auta. Jemu i spolujezdci se podařilo dostat bez zranění pryč a odjeli do restaurace, kde byli vyslechnuti,“ tolik strohé hlášení londýnské Metropolitní policie.

Za ním se ale skrývá drama, ve kterém mohlo jít o život dvěma hvězdám Arsenalu. Mesut Özil a Sead Kolašinac jsou dlouholetí přátelé, oba praktikující muslimové, kteří se často navštěvují i ve volném čase. Stejně tak spolu trávili i čtvrteční odpoledne.

V Hampsteadu na severu Londýna ale byli před pátou hodinou v Özilově Mercedesu přepadeni. Dva muži na motorkách zřejmě chtěli auto německého záložníka s tureckými kořeny. Jenže natrefili na muže, kterému se mezi Gunners přezdívá „Tank“ a jehož rodina má na vlastní kůži zkušenosti s konflikty v Bosně.

Podle videa na sociálních sítích Sead Kolašinac už mimo vůz vůbec nebral ohled na to, že jsou útočníci ozbrojeni a minimálně dva maskované lupiče s holýma rukama zahnal na útěk. Mezitím se Özil rozjel a Kolašinac nastoupil zpět. Dvojice na motorkách pak auto ještě dva kilometry pronásledovala, fotbalisté ale dojeli do nedaleké turecké restaurace, kde je dobře znají. Tam už byli v bezpečí.

Video of Sead Kolasinac fighting off two men with knives, after they tried to rob Mesut Özil. What a guy 👏🏾👏🏾👏🏾!

