Muž v pozadí Arsenalu odhalil: Šetření na posilách i dohoda s šéfkou Chelsea | iSport.cz

Být fanouškem Arsenalu po legendárním ročníku 2003/04, kdy parta přezdívaná 'The Invincibles' ovládla anglickou Premier League bez porážky, nebylo nic příjemného. Zatímco ostatní ostrovní celky s ambicemi na titul přiváděly jednu hvězdu za druhou, „Gunners“ investovali pouze malé částky do nadějných fotbalistů s možností růstu.

Vše se změnilo až s přestupem záložníka Mesuta Özila v září roku 2013, jenž se tehdy stal nejdražší posilou v historii klubu s cenovkou 42 milionů liber, tedy v přepočtu 1,2 miliardy korun.

Jen pro ilustraci, tímto transferem byl více než dvojnásobně pokořen předchozí rekord Arsenalu z roku 2004, kdy celek angažoval záložníka José Antonio Reyese za 18 milionů liber, což činí v dnešním kurzu 513 milionů korun. Od té doby pak londýnský celek neinvestoval žádnou vyšší částku po dobu devíti let.

Obří nákupy gigantů vs. šetření Arsenalu

A že se právě v období mezi roky 2004 až 2013 na anglickém přestupovém trhu stalo věcí...

Manchester City zahájil veleúspěšnou éru i s pomocí kanonýrů Sergia Agüera a Robinha, přičemž za každého z nich vysázel částky vyšší než 36 milionů liber, v přepočtu přes miliardu korun. Chelsea si pak díky nástupu nového majitele Romana Abramoviče mohla dovolit masivní přísuny hráčů, jimž vévodí tehdy rekordní transfer v rámci anglické ligy v podobě příchodu Fernanda Torrese z Liverpoolu za 52 milionů liber. A na posilách nešetřily ani celky jako United nebo již zmiňovaný Liverpool.

Jen přestupy Arsenalu vyznívají ve srovnání s ostatními giganty ve zmiňovaných letech tristně.

Záložník Santi Cazorla za 17 milionů liber. Křídelník Andrej Aršavin za 15 milionů. A Samir Nasri za 14. To jsou nejdražší transfery z dílny Arsenalu po vedením manažera Arsèna Wengera z té doby. Klubovým hlavním vyjednávačem pak byl od roku 2005 do února 2018 Dick Law, který se o období ve fukci rozhodl promluvit v rozhovoru pro server Goal.com.

„Bylo to velmi složité. Naším nejbližším konkurentem byla Chelsea a kromě ní také Manchester United, jeho představitelé měli k dispozici tolik volných peněz, že si mohli dovolit dělat chyby,“ přiznává Law.

„My vždy cítili, že jsme prostor na chyby neměli, protože ztracených 10 až 20 milionů liber by bylo pro klub skutečně vážný problém. Tam, kde si United mohli dovolit riskovat, jsme my takový luxus neměli,“ pokračuje.

Kam se poděly příjmy?

Šetrnost Arsenalu ovšem pokračovala i v době, kdy měl klub skvělé příjmy díky prodeji hráčů jako Patrick Vieira, Thierry Henry, Samir Nasri, Emmanuel Adebayor, Robin van Persie nebo Cesc Fàbregas.

Celková inkasovaná částka za zmiňovanou šestici do pokladny Gunners? Bezmála 150 milionů liber. K příjmům je pak třeba přičíst i rostoucí výnosy z televizních práv, sponozrské smlouvy nebo odměny za účast v evropských soutěžích.

Fanoušci si tak kladli logickou otázku. Kam se poděly všechny vydělané peníze?

Klub vydal po přelomu tisíciletí obrovské finance na plánování a výstavbu nového stadionu. Stárnoucí stánek Highbury nahradila v roce 2006 supermoderní aréna Emirates Stadium s kapacitou převyšující 60 tisíc diváků. Náklady na její výstavbu přitom dosáhly astronomických 390 milionů liber. Financování pak kryly nejen přestupy hráčů nebo sponzoři, ale i obrovský úvěr od banky ve výši 260 milionů, zadlužující klub na dalších 14 let. Arsenal si tak v žádném případě nemohl dovolit končit v červených číslech.

„Měli jsme finanční sílu, ale poměr potenciálního zisku vůči risku nebyl dobrý. Utratit hodně peněz za hráče, který by nedopadl dobře, mohlo dostat klub finančně do úzkých,“ obhauje Law přestupovou politiku v klubu, na níž se spolupodílel ve čtveřici se Stevem Rowleym – tehdejším vedoucím skautů, Ivanem Gazdisem – někdejším generálním ředitelem a Arsènem Wengerem – bývalým koučem.

Promarněná šance s Courtoisem a Hazardem

Nabízí se teze, že si Arsenal nechat ujít kvanta zajímavých hráčů jen kvůli svému odmítavému postoji vůči riziku.

„Promrhali jsme šanci na zisk talentů? Rozhodně. Vzpomínám si na sezení se Stevem, Ivanem a Arsénem Wengerem, na němž jsme skřípali zuby kvůli Thibautu Courtoisovi. Věděli jsme, že je dobrý. Stejně jako jsme věděli o Edenu Hazardovi, tuhle dohodu jsme chtěli dotáhnout. Ale existoval smysl pro zodpovědnost a rozumný chod klubu. Po celou dobu jsme věděli, že s každou volnou librou musíme zacházet, jako kdyby byla naše vlastní. Bylo to velmi, velmi těžké,“ prozrazuje Law skutečnost, že vedení Arsenalu vedlo debaty nad příchody současných hvězd Realu Madrid, které místo „Gunners“ odkoupila Chelsea.

Brankář Courtois ji vyšel na osm milionů liber, křídelník Hazard pak na 31,5 milionu liber. Oba Belgičané se posléze náramně vyplatili, když se stali nejlepšími fotbalisty na svých postech a odešli postupně za několikanásobné částky do Realu Madrid.

V roce 2012, kdy Hazard přestupoval do Chelsea, ovšem v kancelářích Arsenalu museli manažeři řešit jednu z nejnepříjemnějších věcí po dobu své práce. Odchod kapitána a rovněž nejlepšího střelce Premier League Robina van Persieho do náručí rivala Manchesteru United.

Vyjednávací možnosti měli přitom představitelé londýnského celku značně omezené – Nizozemci chyběl rok do vypršení kontraktu, odmítal podepsat novou smlouvu a o 12 měsíců později mohl zamířit kamkoliv zadarmo.

„Persie mohl vstoupit do historie“

„Udělali jsme vše pro to, abychom Robina udrželi. Bylo mu 29, zůtával mu rok do konce smlouvy a chtěl docílit podpisu co nejlepšího předposledního, či dokonce posledního kontraktu. Ačkoliv jsme se v každém případě snažili v dobré víře jednat s hráči, nemohli jsme ovlivnit všechny faktory. Věděli jsme, jak vypadalo rozprodávání rivalům, ale získat 24 milionů liber za 29letého hráče byla důležitá část byznysu. Robin mohl usilovat o sen, který chtěl a volil správně, díky přesunu do United v té sezoně vyhrál titul. Nicméně myslím, že když na konci sezony odešel kouč Alex Ferguson, znamenalo to konec Robina v United,“ tuší Law.

Van Persie odehrál v mistrovské sezoně za United 38 zápasů, v nichž vstřelil 26 branek. V následujících dvou ročnících už na takováto čísla pod trenéry Davidem Moyesem nebo Louisem van Gaalem navázat nedokázal. A odešel do tureckého Fenerbahce, z něhož se vrátil do Feyenoordu, kde s profesionálním fotbalem začínal.

„Museli byste se zeptat jeho, zda se mu jeho vypočítavost vyplatila. Finančně určitě, ale nakonec skončil tak, že se přesunul do Turecka a posléze zpět do Feyenoordu. Kdyby zůstal v Arsenalu, jsem si jistý, že by vstoupil do historie jako jeden z nejlepších,“ komentuje vyjednávač.

Po úsporách přestupové rekordy

V posledních pěti letech se pak v Arsenalu finanční prostředky na posily uvolnily a Law byl u toho, když v klubu třikrát padl přestupový rekord. Nejdříve již zmiňovaným angažováním Özila, následně akvizicí útočníka Alexandre Lacazetteho z Olympique Lyon za 47,7 milionů liber a poté vykoupením kanonýra Pierre-Emericka Aubameyanga z Dortmundu za 57,35 milionu euro. Poslední dva transfery přitom dělilo pouhé jedno přestupové okno.

Pierre-Emerick Aubameyang přestoupil v lednu 2018, pouhý měsíc před odchodem Davida Lawa z klubu. Šlo tak o poslední transfer, na němž se podílel.

„Dohoda s Aubameyangem byla bláznivá, protože Olivier Giroud od nás chtěl odejít. Chelsea pouštěla na hostování do Dortmundu Michy Batshuayie a Aubameyang přicházel k nám. Šlo o dohodu tří stran. Z Dortmundu nám sdělili, že pokud nedostanou hráče z Chelsea, Aubameyang neodejde. Pokud bychom Aubameyanga nezískali, nenechali bychom Girouda odejít,“ popisuje Law zamotanou situaci.

Jelikož jednání vázla, neváhal Law přímo kontaktovat šéfku Chelsea Marinu Granovskou a pokusil se nabídnout dohodu.

Osobní hovor se šéfkou Chelsea

„Ve fotbale se svými rivaly soukromě příliš nemluvíme, ale byli jsme v takovém rozporu, že jsem zavolal Marině a řekl jí, že všechno zůstane, nebo padne na vzájemné důvěře všech třech stran. Pro Marinu mám obrovský respekt, vždy byla naprosto přímá. A řekla: Pokud dostaneme Girouda, pustíme našeho hráče do Dortmundu a vy si pak mezi sebou všechno vyřešte. A to se přesně stalo,“ poodkrývá vyjednávač zákulisí nejdražšího přestupu v historii Arsenalu.

Pouhý den poté, co byl představen Aubameyang klub oznámil i prodloužení smlouvy pro jednu z klíčových postav mužstva, kreativního záložníka Mesuta Özila. Výsledkem byl týdenní plat ve výši 390 tisíc eur, jímž se záložník stal nejlépe placeným hráčem v historii klubu. Jednání se přitom táhla zhruba 18 měsíců a přitahovala pozornost mnohých fanoušků. Nešlo však o žádný nesmlouvavý boj.

„Jednání byla vždy srdečná. Ve výsledku, suma, kterou si žádal, nebyla daleko od našeho nejvyššího limitu. Byla podstatně blíže. Jejich strategií bylo přijít s co nejvyšším číslem a sledovat, zda ustoupíme, když budeme bezradní. Ironií je, že nakonec podepsali smlouvu, kterou jsme jim nabízeli již před rokem a půl,“ tvrdí Law.

Přestože Arsenal nyní na hráčském trhu pouze vyčkává, fanoušci se alespoň mohou těšit z přítomnosti drahých posil v podobě Lacazetteho nebo Aubameyanga na hřišti. Ti přitom stáli takové částky, že by si o nich ještě před deseti lety mohli příznivci „Gunners“ jen nechat zdát.

