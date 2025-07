Štefela sahal v Monaku po českém rekordu. V Diamantové lize slaví první medaili

Štefela se pod vedením Jaroslava Báby přidal do skupiny světových výškařů. 28. června na atletickém ME družstev si vylepšil osobní rekord na 233 centimetrů a do Monaka tak přijel v pozici nejlepšího skokana do výšky kalendářního roku pod širým nebem. Jen o centimetr výš vystoupal Ukrajinec Oleh Doroščuk v Apeldoornu, ale to bylo v hale na evropském šampionátu.

Od začátku závodu v Monaku to vypadalo, že jen Jamajčané nejsou ve své kůži. Hned na prvních výškách 215 a 219 centimetrů chybovali Romaine Beckford a Raymond Richards. Kromě nich a Štefely se v Monaku představili ještě například olympijský vítěz z Paříže Novozélanďan Hamish Kerr či stříbrný Američan Shelby McEwen. Kromě nich nechyběl ani silný Jihokorejec Woo Sanghjok nebo JuVaughn Harrison.

U čtyřiadvacetiletého rodáka z Krnova bývá mnohdy zásadní, jak do závodu vstoupí. Tentokrát se se sektorem sžil skvěle. Měl čistý zápis první čtyři postupné výšky, a když zdolal napoprvé 227 centimetrů, vedl, protože měl čistý zápis jako jediný.

Na stojany pak pořadatelé postavili 230 centimetrů. Meta, kterou pokořil v kariéře dosud jen čtyřikrát, z toho jen ve dvou případech venku. V Monaku se však dočkal znovu. A to už byl duel o prvenství jen mezi ním a Korejcem Woo. Na 230 centimetrech totiž vypadli Kerr i Harrison, zbytek konkurentů už byl venku dřív.

Naznák kolize Korejce nevyvedl z míry

Štefela měl nevýhodu. Na stojanech bylo 232 centimetrů, zatímco český atlet překonal 230 centimetrů napodruhé, asijský šampion se radoval na první pokus, takže se dostal před českého habána.

Jenže ani to Štefelu nezastavilo, 232 centimetrů skočil pro změnu on napoprvé. „Konečně jsem na diamantovce něco předvedl. Jsem za to strašně rád. Škoda, že jsem k tomu nedodal vítězství. To už bych chtěl strašně moc. Woo předvedl skvělý výkon,“ hodnotil Štefela bezprostředně po závodě na ČT sport.

Woo začal hrát výškařské šachy, protože výšku 232 centimetrů vynechal a šel rovnou na 234 centimetrů. Zajímavá situace nastala při závodě mužů na 5000 metrů, kdy se jim u výškařského sektoru málem Korejec připletl do dráhy. Musel za ním běžet jeden z pořadatelů, aby jej odehnal a vicemistr světa 2022 a dvojnásobný zlatý z HMS uhnul vlastně na poslední chvíli, jak už byl pohroužen do sebe sama. Ani tento náznak kolize ho evidentně nevyvedl z míry. Asijský fenomén, který v roce 2025 vyhrál všech sedm závodů, do kterých nastoupil, skočil napoprvé i 234 centimetrů.

Vymazal tak Štefelovo jméno v kolonce lídra letošních světových tabulek a na odpověď už se český reprezentant nezmohl. Šlo se o další dvě čísla výš. Kdyby Štefela skočil 236 centimetrů, bylo by to nejen nové osobní maximum, ale taky vyrovnání českého rekordu pod otevřeným nebem, o který se dělí Bába (v Římě 2005) a Ján Zvara (Praha 1987). 237 centimetrů a absolutní český rekord drží také Bába, ale to bylo v hale.

Jenže zatím se k těmto pánům Štefela nepřidal. Na 236 centimetrů si nechal dva pokusy, protože když Woo skočil 234 napoprvé, nebyl důvod se tam pokoušet o zbytečné opravy. Woo se tak srovnal s Doroščukem v celkových světových tabulkách. Štefela získal svoji první medaili v Diamantové lize, ale nenapodobil oštěpaře Jakuba Vadlejcha, který jako poslední Čech vyhrál mítink Diamantové ligy loni v květnu, kdy se radoval v Dauhá. I druhé místo v Monaku je ale velký příslib směrem k zářijovému MS v Japonsku.

Mítink atletické Diamantové ligy v Monaku:

Muži:

200 m (vítr: -0,8 m/s): 1. Lyles (USA) 19,88, 2. Tebogo (Botsw.) 19,97, 3. Charamba (Zimb.) 19,99.

800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,44, 2. Hoey (USA) 1:42,01, 3. Sedžatí (Alž.) 1:42,20.

5000 m: 1. Kejelcha (Et.) 12:49,46, 2. Gressier (Fr.) 15:53,36, 3. Balew (Bahr.) 12:53,51.

110 m př. (-0,9 m/s): 1. Cunningham 13,09, 2. Tinch 13,14, 3. Tharp (všichni USA) 13,17.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:03,18, 2. Miura (Jap.) 8:03,43, 3. Serem (Keňa) 8:04,00.

Výška: 1. U Sang-hjok (Korea) 234, 2. Štefela (ČR) 232, 3. Harrison (USA) 227.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 605, 2. Karalis (Řecko) 592, 3. Marschall (Austr.) 592.

Trojskok: 1. Scott (Jam.) 17,52, 2. Triki (Alž.) 17,23, 3. Díaz Hernández (It.) 17,19.

Ženy:

100 m (-1,4 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,79, 2. Searsová (USA) 11,02, 3. Hobbsová (N. Zél.) 11,12.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,06, 2. Butlerová (USA) 49,09, 3. Pryceová (Jam.) 49,63.

1000 m: 1. Chepchirchirová (Keňa) 2:29,77, 2. Wileyová (USA) 2:30,71, 3. Hullová (Austr.) 2:30,96.

100 m př (-1,1 m/s): 1. Tapperová (Jam.) 12,34, 2. D. Kambudjiová (Švýc.) 12,43, 3. Visserová (Niz.) 12,56.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 51,95, 2. Muhammadová 52,58, 3. Cockrellová (obě USA) 52,81.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,39, 2. Jacksonová (USA) 20,06, 3. Mittonová (Kan.) 20,00.