Kubová na MS končí: Pěkně mě to štíplo! Ale z času jsem nadšená | iSport.cz

Dvoustovka znak je dřina. Po Tomáši Frantovi si to na MS připomněla i Simona Kubová. „Pěkně mě to štíplo,“ hlesla chvíli po závodě.

Co to znamená?

„Že jsem prostě vyhnila, že to strašně bolelo. To je normální, to je dvoustovka…“

Kdy to začíná bolet?

„Záleží, jak to rozjedete. Třeba Franťáka, si myslím, že to začalo bolet už po stovce, mě to začalo bolet po poslední obrátce. Jsem ráda, že to bolelo jenom poslední padesátku, znám dvoustovky, kdy to bolelo třeba celou sto padesátku.“

Je těžké na téhle trati nastavit tempo?

„Je to hrozně o tempu, zvlášť pro mě, jakožto spíš sprinterku, je pro mě těžší nastavit tempo na první stovku, aby mi zbyly síly na tu druhou.“

Co říkáte času?

„Jsem naprosto nadšená tím časem. Protože já už jsem hodně dlouho neplavala takhle rychle. Samozřejmě by to bylo lepší pod 2:11, ale já jsem chtěla plavat pod 2:12. Já jsem vůbec nevěděla, co od dvoustovky mám čekat. O to víc jsem ráda.“

Devět desetin sekundy scházelo k olympijskému limitu…

„Jsem ráda, že se k té dvoustovce vracím, i kvůli olympiádě. Myslím si, že z dvoustovky jsem měla největší traumata. Čas je super.“

Mluvila jste o traumatech?

„Já jsem v Berlíně měla na to vyhrát Evropu, poslední padesátka dopadla, jak dopadla. Na olympiádě v Riu to stejné. Když se to stane na velkém závodě, tak je to o to horší.“

Dal vám tenhle výkon motivaci zkusit dvoustovku i na olympiádě?

„Určitě. Letos jsem se dvoustovce hodně věnovala, plavala jsem to skoro na každých závodech. Myslím si, že dvoustovkou si zlepším i stovku. Na dvoustovku nejsem úplně ze hry. Že mi uteklo semifinále o dvě desetiny, to mě nepřekvapuje s těmi mými kousky tady. Z času jsem nadšená.“