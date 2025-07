Vstoupit do diskuse (

Pět týdnů po dechberoucím finále Roland Garros, v němž Carlo Alcaraz smazal tři mečboly a obhájil pařížský titul, se španělský fenomén postaví opět italskému rivalovi Janniku Sinnerovi. Tentokrát bude v neděli hájit wimbledonskou korunu, kterou má v držení už od roku 2023. Naopak Sinner je ve finále v All England Clubu nováčkem. Jisté je ale pouze jedno, i sedmý grandslam za sebou připadne jednomu z téhle dvojky nejlepších tenistů současnosti.

Když Jannik Sinner odstranil z cesty Novaka Djokoviče, dostal na kurtu závěrečnou otázku: Jak bude vypadat nedělní finále s Carlosem Alcarazem? „To nikdo zvlášť po Paříži nemůže tušit,“ hořce se usmál Ital, jehož porážka ze tří mečbolů bolela ještě dlouhé dny. Ale zareagoval jako pravý šampion – hned po měsíci má šanci na odvetu v dalším grandslamovém finále.

„Je asi nemožné, abychom překonali náš poslední zápas, ale uděláme zase všechno, abychom oba předvedli co nejlepší výkon. Vždyť tohle je turnaj, který jsem jako malý kluk vždy sledoval a nikdy by mě nenapadlo, že tu jednou nastoupím ve finále,“ pravil Sinner, jenž s Alcarazem ztrácí ve vzájemné bilanci 4:9 a prohrál s ním posledních pět duelů.

Šlágrem semifinálového dne měl být střet Novaka Djokoviče s Jannikem Sinnerem. Osmatřicetiletý velikán si však do utkání přinesl zranění třísla, které utrpěl na samém konci předchozího duelu s jiným Italem Flaviem Cobollim. Z vyhlížené bitvy se tak stala jednoznačná záležitost pro světovou jedničku. Odevzdaně působící Djokovič sice vydržel na kurtu necelé dvě hodiny až do konce. Po něm však musel přijmout porážku 3:6, 3:6, 4:6, už pátou za sebou od Sinnera. I fakt, že ve wimbledonském finále bude chybět poprvé od roku 2018.

„Hrál jsem dobře, ale bylo zřejmé, že Novak není fit,“ konstatoval vítězný Ital, jenž už postoupil do finále na každém ze čtyř grandslamů a připojil se k velké čtyřce Federer, Nadal, Djokovič a Murray, která to jako jediná za posledních třicet let zvládla. „To je dobrá společnost,“ usmál se rodák z Tyrolska.

Necelé tři hodiny se rval Carlos Alcaraz o to, aby se dostal do svého třetího wimbledonského a celkově šestého grandslamového finále. A v neděli bude hájit unikátní bilanci – na turnaji velké čtyřky ještě nikdy titulový zápas neprohrál.

Pro nedělní duel nemůže být snad lépe naladěný. Právě drží šňůru 24 utkání bez porážky, nejdelší ve své mladé kariéře. A na trávě zvítězil již osmnáctkrát za sebou.

Poslední triumf přidal po vyrovnaném utkání s Američanem Taylorem Fritzem, jehož zdolal 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (6). „Nemyslím na vítěznou sérii a ani na výsledky. Myslím jen na svůj sen,“ řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz. „V tuhle chvíli vůbec nepřemýšlím nad nedělí. Chci si jen užít tento moment, že jsem se probojoval do dalšího finále. Jsem opravdu hrdý na to, jak jsem zachoval v některých fázích zápasu klid,“ doplnil Alcaraz, jenž mohl na kurtu strávit významně delší čas. Za stavu 4:6 v tiebreaku čtvrté sady však odvrátil dva setboly Američana a čtyřmi míčky v řadě utkání uzavřel.

Po čtvrtečním titulu z mixu se Kateřina Siniaková nedočká deblové obhajoby. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou prohrály nasazené jedničky semifinále s turnajovými čtyřkami Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 5:7, 4:6.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (2-Šp.) - Fritz (5-USA) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6), Sinner (1-It.) - Djokovič (6-Srb.) 6:3, 6:3, 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

V. Kuděrmětovová, Mertensová (8-Rus./Belg.) - Krawczyková, Gadecká (USA/Austr.) 3:6, 6:0, 6:3, Sie Šu-wej, Ostapenková (4-Tchaj-wan/Lot.) - Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) 7:5, 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - semifinále:

Valdmannová, K. Penicková (8-ČR/USA) - A. Kovačková, J. Kovačková (3-ČR) 7:6 (7:3), 6:2.