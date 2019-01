Özilova situace se komplikuje. Prodá jej Arsenal, aby měl na posily? | iSport.cz

Býval dvorním nahrávačem londýnských kanonýrů, Cristiano Ronaldo ho označil za svého nejoblíbenějšího spoluhráče vůbec díky době, kdy mu německý záložník v dresu Realu Madrid chystal šanci za šancí. V aktuální sezoně, první pod vedením španělského stratéga Unaie Emeryho, ale Özil zdaleka nepatří k posilám.

Když už je zdravý, často je odsouzen k roli náhradníka – při prohře 2:3 s o záchranu bojujícím Southamptonem šel do hry na dvacet minut, při remíze 1:1 na hřišti Brightonu vydržel jen do poločasu a druhé dějství sledoval z lavičky. Při sobotní prohře s West Hamem (0:1) nebyl nominován ani tam.

Možná i proto začínají sílit hlasy o tom, že jeho čas na Emirates Stadium se krátí. „Nemůžeme dělat žádné permanentní přestupy. Jenom hostování,“ řekl kouč Emery před několika dny na tiskové konferenci, když začala padat jména potenciálních posil. Podle informací britských médií se španělský taktik snaží přesvědčit vedení klubu, aby získalo peněžní prostředky na nákup nových hráčů právě tím, že Özila prodá. Jeho potenciální odchod by ulevil i na výplatách, arsenalská desítka pobírá 350 tisíc liber (bezmála 10 milionů korun) týdně.

Emery si jako náhradu vyhlédl Denise Suáreze z Barcelony, s hráčem už je dohodnutý, vše ale závisí na souznění klubů. Zatímco Arsenal si stojí za tím, že chce španělského záložníka na hostování, Katalánci jej chtějí buď hned prodat, nebo zajistit, že v případě zápůjčky bude mít londýnský klub nikoli možnost, ale povinnost Suáreze podepsat v létě nastálo.

Ačkoli Özil byl ještě hodinu před zápasem v šatně, jeho absence byla vysvětlena nemocí. Už dříve, například v zápase proti Bournemouthu, bylo jeho nevpuštění na hřiště vysvětleno jako „taktické důvody“. „Někdy nám pomůže, v některých chvílích ne. Ať už proto, že je zraněný, nebo ten zápas zrovna není pro něj,“ okomentoval to Emery.

„Vím, že Unai Emery dříve měl v kabině problémy s velkými hráči, a zdá se, že Özil je ten, na kom si to teď vybíjí,“ tušil ve studiu BBC bývalý vynikající útočník Ian Wright, sám legenda Arsenalu. „Nechápu, co se to s ním děje. Pusťte ho na hřiště, ať ukáže, jestli má formu, nebo ne. Pak budeme vědět, jak na tom je. Nemůžete si dovolit neumístit zřejmě nejlépe placeného hráče v historii Arsenalu do osmnáctičlenné nominaci na zápas. Zvlášť, když si Arsenal za prvních 67 minut nevytvořil žádnou šanci,“ žehral Wright na kreativitu v útoku, která „kanonýrům“ při Özilově nepřítomnosti chyběla.