Třiadvacetiletý útočník Boston Bruins a letošní finalista Stanley Cupu je velkým fanouškem bojových sportů a užil si i tuto netradiční podívanou pod širým nebem. Na tenisovou Štvanici dorazil i se svou švédskou přítelkyní a oba se dobře bavili.

„Poprvé jsem v tomto případě na zápase venku a je to moc hezký. Užívám si to, počasí vyšlo nádherně a je to paráda,“ řekl pro iSport TV.

Komu rodák z Havířova fandil? „Samozřejmě Karlosovi,“ vyslal svou podporu směrem k neohroženému Vémolovi, ale smekl i před soubojem žen.

U všech bojovníků jako profesionální sportovec obdivuje především píli a tvrdou práci. A to počínaje tréninkem a konče správnou stravou. Sám by se ale do klece neposadil. „Já jako MMA bojovník? Vůbec ne. Právě proto je tak obdivuju,“ dodal.

