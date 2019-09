Exkluzivně ve Sport Magazínu: Dozvíte se, jak Pastrňák dře v posilovně | iSport.cz

Jak přes léto maká nejlepší český hokejista? Kolik zvedne na bench press? Kolik udělá shybů? Jaký je fígl na posilování nohou? To všechno se dozvíte díky pátečnímu Sport Magazínu. V něm přinášíme exkluzivní reportáž z tréninkového drilu útočníka Davida Pastrňáka, trojnásobného držitele Zlaté hokejky. „Ne, že by mě to úplně bavilo, ale vím, že je to nutný,“ říká o dřině v posilovně. Byli jsme s ním i na ledě v Letňanech. V magazínu se dozvíte také to, jestli má raději Ronalda, nebo Messiho.