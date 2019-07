Vášeň na kurtu! Partnerky poprvé proti sobě. U sítě to jiskřilo!

Ty dvě se rozhodly nic neskrývat. Kromě toho, že spolu tvoří deblovou dvojici, jsou partnerkami i v soukromí. Koulejí to spolu už tři roky a svůj vztah si nemohou vynachválit. Propálili ho vloni během Wimbledonu po senzační výhře Uytvanckové nad Španělkou Muguruzaovou. Minnenová se tehdy na ryšavou rošťandu doslova vrhla.

„Byl to čistý instinkt,“ popisovala tehdy nynější druhá nejlepší belgická singlistka. „Alison právě vyhrála největší zápas kariéry. Byla jsem za ni tak šťastná, že jsem nad ničím nepřemýšlela,“ líčila její přítelkyně.

V jejich prvním singlovém soutěžním mači na WTA uspěla Van Uytvancková 6:4, 1:6, 6:1, tady ale o výsledek nešlo. Dvěma lesbičkám totiž nejvíc záleží na tom, aby se i ostatní hráčky za svoji homosexualitu přestaly stydět!

V Karlsruhe sehraný pár čeká ještě turnaj ve čtyřhře. „Na kurtu si pokaždé užijeme spoustu legrace. Navzájem zdokonalujeme vlastní hru,“ líčila Van Uytvancková, která se svým miláčkem už dokonce opanovala podnik v Lucemburku vloni v říjnu.

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute 😍🏳️‍🌈 #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq