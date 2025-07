Soupisky pro Tour: které týmy mohou zazářit a kdo patří mezi outsidery?

Australský celek má úkoly rozdělené do dvou oblastí. Na celkové pořadí se chystá Ben O'Connor, který do domácí stáje přestoupil po minulém roce, když zazářil na španělské Vueltě. K ruce mu v kopcích mají být Mauro Schmid, Luke Plapp a Eddie Dunbar. Do sprintů se požene Dylan Groenewegen, jemuž to budou rozjíždět Luka Mezgec a Elmar Reinders.

Jméno Věk Země Ben O’Connor 29 Austrálie Luke Plapp 24 Austrálie Mauro Schmid 25 Švýcarsko Dylan Groenewegen 32 Nizozemsko Eddie Dunbar 28 Irsko Luke Durbridge 34 Austrálie Luka Mezgec 37 Slovinsko Elmar Reinders 23 Nizozemsko