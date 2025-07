Sokolovský: Tabellini v Paříži? Těžké. Nymburk v LM čeká Berlín a pouť na východ

Nymburk bude znovu startovat v Lize mistrů. Při losování skupinové fáze v Lausanne byl i generální a sportovní manažer jediného českého zástupce v soutěži Ladislav Sokolovský. Soupeři českého mistra jsou zatím známi ze dvou třetin. Budou to ALBA Berlín a Sabah Baku. Nymburk vstupuje do nové éry bez Franceska Tabelliniho a už jistě i drtivé většiny Američanů, kteří se zasloužili o skvělou minulou sezonu. „Ty Birts odešel do Bonnu, Christian Bishop do Galatasaraye a Nighael Ceaser do Igokey. Šli za daleko lepšími podmínkami. Franceskovi v Paříži přeju štěstí, ale bude to mít hodně těžké,“ míní Sokolovský v rozhovoru pro iSport.

Los v základní skupině Ligy mistrů je hodně zajímavý. Jaké jsou první dojmy?

„Mohlo to být lepší i horší. Je to zlatá střední cesta. Ono je ale těžké predikovat, jací ti soupeři budou, máme po sezoně. Těžko se odhaduje jejich síla. ALBA Berlín má svoje jméno. V poslední době šli trochu dolů, ale v Německu je pořád musíme řadit ke špičce. Uvidíme, jak se jim povedou zahraniční hráči. Totéž bude platit pro Sabah Baku, kde si myslím, že peníze nejsou moc velký problém. Cizinců může mít každý tým sedm. Toto číslo budou chtít určitě naplnit.“

Pak vás ale může čekat jako třetí soupeř ve skupině kvalifikant Murcia nebo Szombathély, se kterými jste se v poslední sezoně setkali, že?

„Je to tak. Pak je tam ještě francouzský Chalon. Zmínil bych právě to Szombathély. V lize byli dlouho suverénní, nakonec ji nedokázali vyhrát. Mohl by to být pro ně jakýsi restart, protože finančně jsou velmi dobře zajištění. Pro mě by to byl černý kůň skupiny, pokud je dostaneme.“

Budou to proti Berlíňanům euroligové dozvuky? Poslední sezonu v ní ještě hráli, byť skončili poslední.

„Takhle to úplně neberu. Do těchto výšin nemíříme. Jejich ambice