Trabzonspor zajel Letenským do Kangy. Atentát na Spartu!

Terčem hanebné prasárny se stala Sparta. Před dnešní odvetou 3. předkola Evropské ligy v Medical Park Stadium u Černého moře (hraje se v 19:30) jí Trabzonspor spáchal atentát na Guélora Kangu (28).

Pustošivý prcek z Gabonu nasekal výpravě z Erdoganovy říše v prvním mači na Letné (2:2) problémů jako Baťa cviček. Dal gól, na druhý nahrál, protihráči ho nestíhali ani faulovat a ještě se stačil u laviček poštěkat s bafuňáři »Trabzonu«. Našinec by čekal, že ho za to budou chtít ukamenovat, jenže ti kujóni to vzali za opačný konec.

Z tureckých médií se na »něčí« popud vyvalila vlna zvěstí o tom, že Kaku Kanga se stane posilou Trabzonsporu. „Má smlouvu jen na rok! Klub už poslal do Prahy nabídku! Trabzonspor podnikl operaci Kanga! Bomba Kanga!“ Tímhle se jen hemží tamní servery. Chybí už jen zpráva o tom, že Guélor má na stole kontrakt na vyšší měsíční gáži než oněch 2,1 milionu korun, kterou pobírá na Letné…

„Sparta žádnou nabídku na Guélora Kangu nemá,“ reagoval suše pro Blesk šéf komunikace Letenských Ondřej Kasík. Čili se zjevně jedná o psychologickou válku, totožnou s tou, kterou přesně před třemi lety rozpoutal excentrický majitel FCSB Bukurešť (dříve Steaua) Gigi Becali.

Tenkrát v srpnu použil jako sparťanskou pátou kolonu Tiémoka Konatého (29). Kudrnáč z Pobřeží slonoviny si od něj nechal navěšet na nos rumunské bulíky o balíku bankovek, a dokonce si pokusil odchod z třídy Milady Horákové vystávkovat. Becali pak Konatého zahodil jako použitý šnuptychl, fans rudých ho prokleli a dnes kope Tiémoko druhou dánskou ligu za spolek Vendsyssel FF.