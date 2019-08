Kanga oslavou rozpálil Turky. Naštval je už před pěti lety, odveta bude peklo | iSport.cz

Kdyby měli hráči Trabzonsporu po čtvrtečním utkání se Spartou na někoho z kádru soupeře ukázat a zakázat mu nastoupit za týden v odvetě, jméno by nemuseli vymýšlet dlouho. Rozhodně by volba padla na Guélora Kangu.

Gabonský záložník opět udělal z utkání svoji one man show. A to i přesto, že se z Turecka nesly prostřednictvím médií zprávy, že se Trabzon musí na něj připravit. Nepovedlo se. Na hřišti patřil k nejlepším postavám. Hned tři hráči se na něm vyfaulovali a od španělského rozhodčího Munuery obdrželi žlutou kartu. Kanga tradičně diktoval hru, rozdával klíčové pasy a především: Costovi nahrál z rohu na úvodní branku utkání a ve druhém poločase sám střelou z dálky vstřelil další.

Parádní trefu pak běžel oslavit před hlavní tribunu. Po gestu, kdy rukou jako by připomínal, že dobře slyšel… Stoupl si a hleděl do dálky. Posléze začal pokyvovat a ukázal na sparťanský dres.

Sparta - Trabzonspor: Kanga přidává nádhernou druhou trefu a popíchl fanoušky hostů!

Co jej k tomu na „prázdném“ stadionu vedlo? V místech, kam gabonský záložník koukal, sedělo přes dvě stě VIP hostů Trabzonsporu, kteří však byli oděni do klubových barev, v rukou měli šály, vystavili i vlajky a hostující celek hlasitě podporovali. Pár pokřiků si neodpustili i na Kangu. A to ještě před jeho výstavní brankou.

Po ní, když Kanga k nim přiběhl, už se neudrželi a sparťanskému lídrovi vyhrožovali zaťatými pěstmi. Nervy neudržela i turecká lavička a několik členů realizačního týmu se na něho seběhlo a vyhánělo jej pryč. Když utkání končilo, vrhnul se na Gabonce i pomocník turecké výpravy, který do Kangy začal strkat.

„Nevím, o co šlo. Víme všichni, že Guélor je v tomto svůj a některé emoce jsou u něho hodně silné, ale nemyslím si, že by to bylo něco zásadního, že by provokoval nebo byl agresivní vůči soupeři. Jak ale říkám, neznám pozadí toho a nevím, co tam bylo za problém,“ uvedl trenér Václav Jílek, který Kangu od rozvášněných Turků odváděl.

Podle informací deníku Sport je mezi osmadvacetiletým středopolařem a příznivci Trabzonsporu zlá krev už od roku 2014. Tehdy Kanga hájil barvy ruského Rostova a ve vzájemném duelu v předkole Evropské ligy mělo dojít k podobnému incidentu. V odvetě, kdy se očekává, že stadion Medical Park (kapacita 40 tisíc), má být vyprodaný, Kangu bude čekat peklo. Ale hne to s ním vůbec?

