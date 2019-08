Rada bez výmluv: Měli jsme vyhrát. Fanoušci nás hnali, je to kaňka | iSport.cz

Na Pjunik jste nakonec doma nevyzráli. Co chybělo?

„Zklamání je veliké. Nečekali jsme to. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme postoupit. Věděli jsme, že nám stačí jakákoliv výhra s nulou vzadu a měli jsme dost šancí, abychom vstřelili gól. Bohužel scházel klid v zakončení, kvůli čemuž jsme neproměňovali šance. Hosté sice zlobili brejky, ale rozhodlo naše nevyužívání příležitostí.“

Tolik gólových šancí jste si ale zase nevytvořili.

„Nebylo jich hodně. Sýkorova šance z poloviny prvního poločasu byla stoprocentní, ale podklouzl a netrefil se. Jinak i ve druhém poločase byly naše střely celkem přesné, jenže hosté hráli obětavě a skákali do nich. Bohužel je pravda, že útočník Martin Doležal se nedostal do tolika šancí jako obvykle, nenacházeli jsme pro naše centry adresáta.“

V 67. minutě jste společně s hráči protestoval po neodpískané ruce Antonia Stankova ve vápně Jerevanu. Jak jste situaci viděl, měla být odpískána penalta?

„Viděl jsem situaci jen z lavičky a víte, jak to je… Protestujete, ale rozhodčí byl u toho a asi situaci viděl. Takové momenty v zápase mohou být klíčové, tentokrát však nešlo o nic zase tak hrozného.“

Zlobili se hodně i fanoušci. Ti byli tentokrát velkou podporou, ne?

„Fanoušci byli pozitivní, hnali nás dopředu a celou dobu fandili. Bohužel jejich výkon kazí, že jsme nevyhráli a nevstřelili ani branku. Vypadnutí zanechává černý puntík. Hlavně kvůli nim nás mrzí, že jsme nedotlačili míč za čáru...“

Moc času na strávení vypadnutí vám nezbývá. Už v neděli jedete do Českých Budějovic. „Zranili se nám opět někteří hráči, tak to bude těžké. Máme jen krátkou dobu, ale chceme se i tak co nejlépe připravit. Hráči každopádně budou mít vyřazení v hlavách, je to obrovská škoda.“

Myslíte, že by kádr z minulé sezony zvládl utkání lépe?

„Možná by zvládl lépe věci, které byly zaběhnuté. Asi by náš výkon měl větší váhu a byli bychom sehranější. Na druhou stranu jsme se dostávali do šancí i teď. Určitě byl náš výkon ale málo. Chyběl gól, situací jsme si vytvořili dost.“

Pjunik byl veřejností dost podceňovaný. Přesvědčil vás soupeř o své kvalitě?„Viděli jsme Jerevan už na soustředění v Rakousku. V kádru má šikovné fotbalisty, kteří jsou kvalitní. Nikdo, kdo hraje evropské poháry, se nedá podcenit. Ale měli jsme na postup. Zpětně mrzí hlavně první poločas v Arménii, kde jsme totálně zaspali.“

Navíc by v případě postupu přijel do Jablonce anglický Wolverhampton...

„To by bylo samozřejmě příjemné… Anglické kluby mají jméno, ale nechtěli jsme se na třetí kolo soustředit. Věděli jsme, že nás proti Pjuniku čeká ještě velmi těžké utkání. Nejde totiž o tým, který by přijel celých 90 minut odbránit, dvakrát nás musel podržet gólman Honza Hanuš. V závěru jsme se ještě snažili hru otevřít, ale nepomohlo ani to.“

