Čekání je u konce. Slavia Praha postupuje podruhé v historii do základní skupiny Ligy mistrů. Sešívaným se to povedlo po 12 letech • Michal Beránek / Sport

Byl svátek Svatého Augustýna a na fotbalový svátek se do chrámu Slavie včera houfně valily celebrity. S vírou v úspěch sešívaných. Motto bylo jasné: Být u zápisu do análů o tom, že se červenobílí fotbalisté po více než dekádě prokopali do Champions League. A to se povedlo! Odvetu s rumunskou Kluží vyhráli po gólu Jana Bořila 1:0 a mohou se těšit na čtvrteční los ve společnosti největších evropských gigantů.