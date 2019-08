Slavia v Lize mistrů: Zvládla to takticky i nervově. Stanciu má ještě na víc, říká Jarolím | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Slavia - Kluž 1:0. Eden se dočká Ligy mistrů, euforii stvrdil Bořil VŠECHNA VIDEA ZDE

Postoupila podle vás Slavia zaslouženě?

„Když vezmu celkově oba zápasy, tak určitě. V odvetě začala Kluž aktivně, vypracovala si dvě situace, které Slavia přečkala. Celkově to však zvládla takticky, zkušenostmi, nervově, ve druhé půli byla chytřejší a Kluž už se prakticky do ničeho nedostala. Slavia hraje disciplinovaně vzadu, nedostává góly, to je další její plus.“

Přesto nemyslíte si, že se na Slavii v odvetě v první půli projevila nervozita?

„Nevím, jestli na ní byla vidět nervozita. Ale jde o hodně. Kluž musela dohánět manko z prvního utkání, hrát odvážněji než v první půli doma. Byly tam sice dvě nebezpečné situace, ale vyloženou šanci rumunský celek prakticky neměl. To ukazuje, jak je defenziva důležitá. Samozřejmě, je potřeba hrát i směrem dopředu, na druhou stranu Slavia měla náskok a nemusela se hnát do rizika.“