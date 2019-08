Sešívaná bouře. Slavii gratulovala Kvitová i Jankto, Tvrdík se dojímal | iSport.cz

Jan Bořil přímo letí k fanouškům, aby s nimi společně oslavil gól do sítě Kluže • Pavel Mazáč / Sport

Doslova milionový úspěch nenechal na sociálních sítích chladným žádného fanouška, své reakce pustily do světa i známá jména. • Koláž iSport.cz

Dokázali to, jsou tam! Slavii díky dvěma výhrám 1:0 odstavila nevyzpytatelnou Kluž a podruhé v historii a poprvé po 12 letech rozkopla dveře do základní skupiny Ligy mistrů. Doslova milionový úspěch nenechal na sociálních sítích chladným žádného fanouška, své reakce pustily do světa i známá jména.