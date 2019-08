Škoda v euforii: Byli jsme válečníci! Kdyby dali gól oni, bylo by to blbé | iSport.cz

Euforie, že?

„Ano, radost je obrovská. Zápas nebyl úplně lehký, myslím, že ze začátku tam byla jistá nervozita. Rychle jsme se zbavovali balonů. Ale když nám to takhle nešlo, byli jsme válečníci. Zvládli jsme to silou vůle, makali jsme do posledních sil.

Čím jste nervozitu zlomili?

„Byl to vyrovnaný zápas. Říkali jsme si, že bychom mohli být víc na balonu, to se nám ale úplně nedařilo. Hráli jsme nepřesně. Nic jiného nám nezbylo, než abychom to uválčili. Pak jsme tam dotlačili gól a závěr už jsme zvládli dobře.“

Co jste říkal na zakončení Jana Bořila?

„Myslím, že jsme na půlce udělali trochu chybu, ale paradoxně jsme toho využili. Soupeři vystoupili na Gadžiho (Hovorka), on to prohodil. Bóřa šel sám ze strany a pak to prostřelil. Krásně to uklidil.“

Byl to klíčový moment?

„Samozřejmě, pomohlo nám to. Kdyby gól dali oni, bylo by to hodně blbé.“

Jak těžké bylo zvládat tlak? Každý čekal, že po výhře 1:0 v Rumunsku postup dotáhnete.

„Samozřejmě, všichni nás favorizovali. Psalo se, že to bude snadné, ale tak to určitě nebylo. Kluž dokázala, že je venku nebezpečná, zvládli zápas na Celtiku, kde se jim vůbec nevěřilo. Měli jsme určitý respekt a pokoru.“

Slavia je v Lize mistrů po dvanácti letech. Vybavíte si, jak jste tehdy její účast prožíval, když jste působil v Bohemians?

„Vnímal jsem to. Hlavně Standu Vlčka, který pak běžel po tom tartanu… V té době by mě asi nenapadlo, že budu ve Slavii, ale určitě jsem tehdy fandil.“

Motivoval vás Standa Vlček před zápasem svými vzpomínkami?

„Standa nám říkal, kdo ho sundá z toho stadionu, s kým si vymění plachtu. Byl z toho takový nervózní. Ale dobrý.“ (smích)

Už jste pomyslel na to, koho byste chtěl do základní skupiny?

„Ještě jsem na to neměl úplně čas. Ale zkazil mi to Manchester United, protože do Ligy mistrů nepostoupil. Nejoblíbenější tým tam nemám. Ale je tam samozřejmě spousta skvělých mužstev jako Barcelona, Real, Liverpool a další. Z prvního koše někoho takového dostaneme. Na los se těším, bude to krásné.“

V prvním koši je i Petrohrad.

„No, to je hrozný strašák. Fakt. Ale uvidíme. Opravdu se moc těším.“

Hrál jste poprvé v sezoně od začátku. Kdy jste se to dozvěděl?

„Už před zápasem s Bohemkou mi trenér říkal, že proti ní hrát nebudu a že mě má v plánu nasadit ve středu. Ale nebylo to stoprocentní. Jsem rád, že jsem dostal šanci, že jsem tenhle zápas mohl hrát, protože o Ligu mistrů už jsem dvakrát hrál, ale ani jednou odvetu.“