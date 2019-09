Nosíš smůlu! Vévodkyně Meghan to schytala kvůli Sereně, prohrála všechna finále

Raději by už neměla jezdit. Vévodkyně Meghan Markle. Vyrazila z Londýna do New Yorku, aby mohla být u toho, když její kamarádka tenistka Serena Williamsová bojovala na US Open ve finále. Stejně jako loni ale Američanka na domácí půdě podlehla mladé hráčce. Před rokem Japonce Naomi Ósakaové a nyní Kanaďance Biance Andreescuové. Nosí Meghan své přítelkyni smůlu?