Serena v bludném kruhu. Trápí ji zranění, na titul čeká už dva roky | iSport.cz

Když se před rokem vracela po mateřské pauze k tenisu, hovořila o nejtěžší sportovní výzvě kariéry. Měla za sebou dramatické poporodní komplikace – šest týdnů na lůžku, kdy mohla děkovat štěstí, že přežila plicní embolii. Serena je jen jedna, rozehraje se a znovu bude dominantní, zněly hlasy z tenisového zákulisí.

Rok se s rokem sešel a comeback sebevědomé americké šampionky je jak rozbitá deska. Dva velké vzlety, finále Wimbledonu a US Open, lemují opakované pády, jejichž společnými jmenovateli jsou malá rozehranost a zdraví.

„Doufám, že budu příští rok zpět,“ vzkázala v Miami zdejší osminásobná vítězka, když se ze třetího kola odhlásila pro zranění levého kolena. Mohla sednout do auta a po dálnici I-95 si to zamířit sto kilometrů severně domů do Palm Beach Gardens, kde s rodinou žije. Na rozdíl od běžných smrtelnic Williamsová klidně přeskočila tiskovou konferenci a jen poskytla vágní tiskové prohlášení. Kdy se znovu na WTA Tour objeví, je stejná záhada jako její současný stav.

Minimum turnajů a důraz prakticky jen na grandslamy, to je strategie, která Williamsové dlouho dobře sloužila. Šrouby se však utahují, prakticky odnikud týden co týden vylétne do tenisového nebe nová mladá kometa, konkurence houstne. Třináct letošních turnajů WTA vyhrálo 13 různých tenistek, 12 posledních grandslamů mělo 11 různých šampionek. Pokud nejste skutečně nachystaní a rozehraní, máte dnes velký problém.

A nyní považme: od září roku 2016 odehrála Williamsová jen 42 utkání na 13 oficiálních WTA turnajích. Jediný titul získala v Austrálii 2017, kde už hrála těhotná.

Dcerce Alexis Olympii je už rok a půl, pracující máma se stále nabádá, aby zůstala trpělivá, přestože tahle vlastnost není zrovna její silnou stránkou. „V minulosti jsem měla mnohem víc úspěchů, než by bylo přirozené, laťka je prostě hodně vysoko. Proto si teď snažím opakovat, že jsem v pohodě, abych zůstala pozitivní a konečně získala další úspěchy, kvůli kterým jsem se po porodu vracela,“ pravila nedávno v Indian Wells.

Optikou strádání její velké rivalky Marii Šarapovové, která se po trestu za doping ještě nepropracovala do top 20 žebříčku, je skutečně Serena OK. Opakující se zdravotní potíže jsou však vykřičníkem u jejího snažení. Příští dva a půl měsíce se navíc tenisový okruh oblékne do oranžové, nastává čas antuky, která je nejslabším Sereniným povrchem.

Po mateřské přestávce odehrála Serena kromě grandslamů jen čtyři další turnaje a všechny doma v Americe. Nakolik bude zdravá a ochotná provětrat svůj program dalšími menšími akcemi, aby nabrala sebevědomí a herní praxi, bude zřejmě klíčové pro její budoucnost. Zatím chodí v bludném kruhu a lze jen těžko předvídat, co přijde příště.