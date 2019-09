Serena na rekord čeká, Andreescuová ovládla US Open. Tak promiňte, řekla | iSport.cz

Do letošního US Open vyhrála Bianca Andreescuová na grandslamech pouhé dva zápasy, teď slaví překvapivý titul • Reuters

Znovu to nezvládla. Serena Williamsová měla už čtvrtou šanci na zisk 24. grandslamového titulu, čímž by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové. Ve finále US Open ale narazila na Biancu Andreescuovou a prohrála 3:6 a 5:7. Teprve devatenáctiletá Kanaďanka odehrála při svém debutu ve Flushing Meadows životní turnaj, do nějž bylo jejím maximem na grandslamu jen druhé kolo. Navíc se stala první Kanaďankou v historii, která ovládla jeden ze čtyř hlavních podniků.