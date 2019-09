Šafářová už se kulatí! Jak s Plekancem pomáhají a trénují na miminko?

Z jejich brněnské základny, kam se přesunuli po Tomášově přestupu do hokejové Komety, vyrazili na pražský Smíchov pomoct dobré věci. Na tradičním Dni neziskových organizací Prahy 5 podpořili nadační fond Radost dětem. »Plekymu« se to hodilo – měl to cestou na páteční úvodní zápas extraligové sezony do Litvínova.

Vánoční dárek

Na svoji první společnou dětskou radost si však ještě budou muset tři měsíce počkat. „Mělo by to být někdy v polovině prosince, takže to pro nás bude krásný vánoční dárek,“ oznámil před časem Plekanec. Že by se jim měla narodit holčička, pak nechtěně na Instagramu prozradila tenisová parťačka Lucky Andrea Hlaváčková.

„Ať se vám daří, holky!“ práskla světu pohlaví miminka, o jehož jménu však ještě není rozhodnuto. „Jména nám neubývají, spíš přibývají. Máme napsaný list a ten se stále zvětšuje,“ prozradil šťastný pár v rozhovoru pro Sport.

Žárlivec Rocky

Než malá přijde na svět, trénuje Lucie mateřskou péči na svém jorkšírském teriérovi Rockym, který v její tašce nechyběl ani ve čtvrtek na Andělu. „Je to moje miminko před miminkem. Myslíte, že bude žárlit?“ svěřila se Lucka o psíkovi nedávno na Instagramu.