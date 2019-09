Těhotná Lucie Šafářová: jak moc postrádá tenis a na kterém závodě bude? | iSport.cz

Jak si užíváte těhotenství?

"Užívám. Musím zaklepat, že stavy nevolnosti už pominuly a cítím se dobře. Jediné, co mi teď chybí je sport, protože teď v pátém měsíci toho už bohužel moc dělat nemůžu. Vše mi ale vynahrazuje miminko a to, když cítím, jak kope."

Patříte mezi maminky, které neustále hledají nějaké informace, nebo to spíše necháváte volně plynout?

"Neberu to nějak extrémně. Těch informací je dnes tolik, že kdybych měla pořád zjišťovat co můžu a nemůžu, musela bych se z toho zbláznit. Věřím, že se to nějak vyvine samo. Mám teď kolem sebe navíc spoustu těhotných kamarádek, které mi předávají zkušenosti a dávají rady, když je potřeba. Teď jsem třeba v Praze navštívila Andreu (pozn. red. tenistku Andreu Sestini Hlaváčkovou), která mi říkala, jak vše probíhalo u ní. Bylo fajn poslechnout si zkušenosti a pohled sportovkyně, jelikož u nás probíhají některé věci jinak."

Co je na těhotenství sportovkyň jiné?

"Samotné těhotenství probíhá většinou trochu odlišně. Máme vypracovanější břišní svaly a kvůli tomu máme v těhotenství tvrdší břicho než jiné maminky. I porod kvůli tomu může být horší. Z tohoto důvodu bych do budoucna chtěla začít chodit na těhotenskou jógu, která by měla těmto problémům částečně předejít."

Tenistka Lucie Šafářová pózovala pro Sport Magazín • Foto Michal Beránek (Sport)

Minulý rok v listopadu jste ukončila kariéru a poměrně záhy na to otěhotněla. Jak se k tomu staví vaše tělo, které bylo ještě do nedávna zvyklé na každodenní tréninky?

"Je to pro tělo samozřejmě velká změna, ale vše se obešlo bez jakýkoliv problémů. Největší novinkou je pro mě teď ten klidový režim. Jako sportovkyně jsem byla zvyklá mít naplánovaný každodenní program a být akční. V těhotenství se člověk musí hodně ustálit. Kromě toho jsem byla také zvyklá důsledně si hlídat váhu, protože jsem potřebovala být stoprocentně fit. V tomhle je to teď hodně jiné."

Jak se srovnáváte s přibíráním na váze?

"Společnost v dnešní době po každém vyžaduje, aby byl hubený, fit, neměl vrásky a vypadal perfektně. A když žena najednou otěhotní, začne přibírat nebo jí kila po porodu nejdou hned dolů, tak je to úplný konec. Ano, nekontrolovatelné přibírání na váze je svým způsobem určitě nepříjemné, ale já to beru jako znak toho, že je vše v pořádku a miminko je zdravé. Navíc je to jen určitá fáze, která se dítěti musí obětovat. Vím, že po nějaké době se pak budu moci vrátit zpět do formy."

Snažíte se v těhotenství stále sportovat?

"Snažím se udržovat, ale jen tak, jak mi tělo dovolí. Cvičím například s jednoručkami, abych si udržovala svalstvo na rukou, dělám jednoduché dřepy, nebo jsem cvičila na eliptickém stroji, na kterém nejsou tak silné dopady a otřesy jako při běhu. Byli jsme teď i na kolech, ale projížděli jsme jen rovinami, vyjeli jsme si i na loďce, takže bylo i trochu pádlování. Rozhodně však už neprovádím žádná výbušná cvičení nebo intenzivní kardio. Všeobecně se, ale snažím hodně poslouchat své tělo a když se necítím dobře, nebo mi přijde, že aktivitu neudýchám za dva, tak to prostě nechávám být."

Nechybí vám tenis?

"Profesionální tenis mi teď popravdě nechybí. Ale myslím, že je to normální. Dělala jsem ho naplno patnáct let. Nesedím už ani každý turnaj u televize. Pořád však sleduji tenisové výsledky, naše hráče a hráčky, fandím kamarádkám... Když se zadaří někomu, koho dobře znám udělámi to vždy velkou radost a hned posílám gratulace. Vím, kolik je za tím dřiny a práce."

Řešíte v těhotenství i svou stravu?

"Jíst zdravě jsem byla víceméně celý život a s těhotenstvím se toho moc nezměnilo. Snažím se jíst pořád racionálně, ale když mám těhotenské chutě, nebráním se jim. Na druhou stranu se ale rozhodně nějak nepřejídám."

Zamilovaný a šťastný pár: Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová • Foto Barbora Reichová (Sport)

Žijete teď nastálo v Brně?

"Částečně v Brně a částečně v Praze. Rodinu máme s Tomášem totiž v obou městech. Naštěstí jsou od sebe kousek. Alespoň mě to tak připadá. Asi i protože jsem byla zvyklá cestovat úplně jiné vzdálenosti po celém světě. Třeba v Americe je běžné, že cestujete dvě hodiny za prací."

Není vám tak Česko přeci jen trošku malé?

"Já jsem tady hrozně ráda. Narodila jsem se v Brně a mám tady rodinu. Je to fajn město, které není zase tak velké a přesto je tady všechno, co člověk potřebuje. Prahu jsem si ale také moc oblíbila. Velkoměsta jako Londýn, New York nebo třeba Paříž jsou na chvíli možná fajn, ale přesouvat se v rámci nich a existovat tam spolu s kvantem dalších lidí, není pro každého. Nikdy jsem se nechtěla trvale přestěhovat mimo ČR."

Přemýšlela jste už teď, co budete dělat po mateřské?

"Bavilo by mě pomáhat někomu mladému, předat mu zkušenosti, kterých si myslím, že mám za ta léta spoustu. Ale že bych na stálo trénovala, to asi ne. I s trenérstvím je spojeno velké cestování, a to bych teď už jen kvůli rodině nechtěla. Spíš by mě naplňovalo dělat někomu mentora a jen občas vycestovat na nějaký turnaj. Máme s rodinou ale i své plány tady v Brně. Rádi bychom revitalizovali sportovní klub Zetor Brno, kde jsem vyrůstala já, sestra i její manžel. Stále mám taky vizi založit si vlastní kavárnu, ale tím, že je tu miminko a bude spousta jiných starostí, odkládám tento sen do budoucna. Tyhle věci by se totiž měly dělat pořádně a člověk se jim musí věnovat."