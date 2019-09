Legendární tenista Korda: Hvězdné americké děti mu vyletěly z hnízda, co teď dělá?

S manželkou Reginou, za svobodna Rajchrtovou (51), někdejší 26. tenistkou světa, předali svým dětem sportovní geny. „Určitě mělo význam to, že Regina a já jsme byli sportovci, ale my děti do sportu nikdy netlačili. Je to prostě bavilo,“ řekl Blesku při své krátké návštěvě Prahy.

Přiletěl ze Skotska, kde sledoval své dcery Jessiku (26) a Nelly (21), jak reprezentují USA v prestižním golfovém Solheim Cupu. A »Kordovky« proti výběru Evropy excelovaly! Staly se prvními sestrami v historii soutěže, které hrály spolu ve dvojici. A jejich rodiče se mezi diváky dmuli pýchou. „Bylo to nádherné, báječná atmosféra. Říkal jsem holkám, ať si to hlavně užijí,“ povídal.

Porazit tátu!

V posledních letech ho ale zaměstnává syn Sebastian (19), kterému pomáhá s tenisovou kariérou. Loni vyhrál juniorku na Australian Open, teď se snaží procpat mezi dospěláky. Čím to, že se jim všem třem tak daří? Jaké měli rodiče kouzlo výchovy? „O tomhle jsem nikdy nemluvil. Kuchař taky nikdy neříká, co do jídla dává,“ usmál se Korda.

Nemyslí si, že by své ratolesti vedl odmala k nějaké přehnané soutěživosti. „Každé dítě je soutěživé a chce vyhrát. Já chtěl taky tátu porazit, stejně jako Jessica mě v golfu. A když se jí to ve dvanácti letech povedlo, celé golfové hřiště na Karlštejně mi to dalo sežrat. A já byl přitom tak rád,“ vzpomenul, jak se z jeho nejstarší dcery rodila golfová superstar. A u mladších sourozenců to bylo stejné.

Život na Floridě

Už dlouho před koncem kariéry se usadil ve floridském Bradentonu, kde se také děti narodily. Proto jsou Američané. „I když jsme se tam rozhodli žít, já mám jediný domov – tady v Česku!“ upozornil Korda.

Děti se už z rodinného sídla rozletěly do světa, dlouhé měsíce se nevidí mezi sebou ani s rodiči. Smutek? Naopak, někdejší druhý nejlepší tenista planety to vítá. „To je fantazie! Máte něco, co ty děti žene dopředu. Jsme mezi sebou v kontaktu telefonem, ale ony mají koníček, který je naplňuje.“

Sám je připraven kdykoli pomoci. A když má volno, nikdy se prý nestane, že by neměl do čeho píchnout. „Nezabavím se nějakým kutilstvím, takže musím mít každý den motivaci, abych vstával a táhlo mě to dopředu. A nebojte se, vstanu pokaždé, v mém věku už ani nejde spát deset hodin denně. Mám snad ležet v posteli, převalovat se a čumět do blba?“ rozesmál se Korda.

Hrát se synem na body? Dostal bych infarkt

Profesionálně hrál tenis, zbláznil se do golfu. „Ale nejsem ani tenista, ani golfista,“ směje se Petr Korda.

Který ze »svých« sportů hrajete více?

„Žádný, vážně. Tenis si pinknu, jen pokud jdu se Sebastianem, jinak vůbec. A golf hraju tak třikrát za rok. Nejsem aktivní. Až opustí děti sportovní arény, k něčemu se vrátím. Jen nevím, jestli ještě budu moci u tenisu chodit a u golfu alespoň jezdit vozíkem...“

U tenisu ale jste, když trénujete syna?

„Sebastian trénuje v akademii IMG, já nemám ego, abych děti vedl jen já. Chci hlavně zůstat jejich rodič. Protože i když se jmenujete Mourinho, vždycky můžete jako trenér dostat kopačky. Ale tátou prostě zůstáváte.“

Neříkejte, že spolu nehrajete na body?

„Ne. To bych dostal infarkt!“

Roste ze Sebastiana hvězda, jakou jste byl vy?

„Ten přechod mezi muže není jednoduchej i kvůli tomu, že špičky ITF a ATP vymyslely »geniální« nový systém a prakticky zabily generaci ročníků 1999 a 2000. Ti kluci, kteří přicházeli z juniorů, se nemohli dostat nikam do turnajů. Sebastiana jsem letos přihlašoval na všechny turnaje a bez divoké karty se dostal až v červnu do jednoho v Uzbekistánu. Kluci, kteří loni byli významní junioři, se zastavili, hodně jich seklo s tenisem a odešli třeba na školu.“

A váš syn přechod mezi muže zvládne?

„To ukáže čas. Zatím se pohybuje v dobrých vodách a příští rok se musí posunout dopředu. Má nevýhodu, že za poslední čtyři roky vyrostl asi o 40 centimetrů, takže bojuje nejenom se soupeři, ale i se svým tělem. Pro mě je ale důležitý, že ho to baví.“

Často s ním jezdíte. Proč jste ale necestoval po turnajích s Radkem Štěpánkem, kterého jste vedl dlouhých 13 let?

„Já měl rodinu. Mě baví dělat tu černou práci, jak hráče připravit na turnaje. Já vždy říkal, že trenér připraví svého koně, ale na to závodiště ho přece odvádí někdo úplně jinej. Na turnaji už nepracujete. A s Radkem nám to takto vyhovovalo.“

Vidíte, stejně mluvil i Lendl o spolupráci s Murraym, ale aspoň na ty grandslamy si jezdil do lóže sednout...

„Hm, ale já s tím začal patnáct let předtím, než Ivan vůbec věděl, kdo to Murray je... A všichni se mi smáli, prý jsem přítelem na telefonu. Proč to ale měnit, když to fungovalo? Každý vám řekne, že tenisové gró se dělá v ústraní, v přípravě, tam to je nejdůležitější.“

Lákali vás i jiní hráči být jejich »přítelem na telefonu«?

„Já byl na Radkově lodi, ta práce mě bavila a nikdy nebudu říkat, jaké jsem měl nabídky.“

Copak netoužíte být tzv. superkoučem u špičkového borce?

„Nevím, co je přede mnou. Dnes se motám kolem svých dětí a netuším, co bude za deset let. Nezavírám dveře ničemu.“

Jak byste se tvářil, kdyby hrál váš syn proti Bulharu Dimitrovovi, kterého trénuje Štěpánek? Vy versus Radek. Vždyť on se od vás vše naučil!

„Hlavně já znám jeho kuchyni, takže bych měl mnohem větší výhodu. (smích) Já vím, jak by asi koučoval. Ale předně, kdyby se to mělo takhle brzo stát, tak si už dnes odšpuntuji šampaňské. Moc by se mi to líbilo.“