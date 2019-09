Anketa legend: Na Spartě je trend! Doma se Slavií se prohrát nedá, hecuje Hašek

Ivan Hašek na snímku z turnaje internacionálu z roku 2010 • FOTO: Jaroslav Legner (Sport) Nazuli kopačky a zavzpomínali na kamaráda. Řada fotbalových legend se zúčastnila 2. ročníku Memoriálu Václava Hrdličky (†56). Řeč se samozřejmě v pátek na hřišti ve Vestci točila kolem 294. derby, které se v neděli hraje na Letné. Co od něj čekají osobnosti z obou »válečných« stran? Anketní otázky: Jak tipujete nedělní derby? Kdy se Sparta výkonnostně zvedne natolik, aby derby dodala ještě větší

šmrnc?

Ladislav Vízek (64), bývalý reprezentant 1. „Pakliže to Slavia nepodcení, bude hrát jako v Itálii a ne na půl plynu, tak nemůže prohrát. Četl jsem, že Jílek chce hrát jiným stylem, ale to teda nevím jakým. Slavia je favorit, i když je to na Spartě, tak vyhraje. Jsou na všech postech lepší, jsou v tranzu. Teď už se ze Sparty na Letný nepodělá. Kdyby Sparta urvala remízu, byla by strašně šťastná.“ 2.„Sparta půjde výš. Za dva tři roky, až se Slavia zhorší a Sparta zlepší, tak derby zase nebude mít favorita.“ Ladislav Vízek v zápase za rezervu Dolních Chaber • Foto Dominik Bakeš Sport

Luděk Zelenka (46), bývalý hráč Slavie 1. „Sportovně je favoritem Slavia. Má navrch v kompaktnosti, tým je neuvěřitelně naběhanej. Zvládne hrát celej zápas strašně nepříjemně pro soupeře. Když navíc získá balon, ví si s ním rady. Ale díky okolnostem, jako je účast v Lize mistrů, se to vyrovnává. Podle mě to bude remíza.“ 2.„Může to nastat klidně už příští sezonu. Ale bez ohledu na to, na jaké pozici týmy jsou, derby vždy bude specifický vypjatý zápas.“ Slávista Luděk Zelenka a sparťan Tomáš Jun, dva bývalí ligový šutéři, si to rozdali v trefování břevínek... • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Horst Siegl (50), bývalý střelec Sparty 1. „Favorit je jasný, Slavia. Má kompaktní tým, dobře se na ni kouká. Je ale pravda, že v derby jsou určitá specifika. U Slavie může být velká euforie z Ligy mistrů, ale můžou tam být i takové střípky pro Spartu... Neříkám, že může vyhrát, ale obrat Slavii třeba o bod ano.“ 2.„My to čekáme pořád, ale už je to pět let. Já to sám nevím, protože nejsem na tréninku. Chci, aby se to stalo co nejdřív, teď.“ Horst Siegl momentálně hraje se synem v Jílovišti • Foto Jaroslav Legner / Sport

Ivan Hašek (56), bývalý hráč Sparty 1. „Řeknu Spartu. Podá životní výkon a dokáže vyhrát. Přednosti jsou na straně Slavie, ale v derby je všechno jinak. Bude rozhodovat hlava, odpočatost a domácí prostředí. Na Spartě je takový trend, že se tam se Slavií snad nedá prohrát. Proto jí věřím, že to zvládne.“ 2. „Jako sparťan věřím, že to bude brzy, ale zatím to tak nevypadá. Musím říct, že Slavia podala na Interu fantastický výkon, dominuje v lize. Co se týče kádru, má ho v tuhle chvíli nejlepší. Věřím, že se to v co nejbližší době otočí.“ Ivan Hašek na snímku z turnaje internacionálu z roku 2010 • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Ivo Ulich (45), bývalý hráč Slavie 1. „Momentálně je mírný favorit Slavia, má výbornou formu. Že by jí ublížil zápas v Miláně? Když odehraje člověk takovej mač a sahá po třech bodech, tak mu to může jedině pomoct! V tabulce je sice pořádný rozestup, ale tyhle rozdíly derby nerozhodují. “ 2.„Každý mančaft si prožívá dobrý a špatný chvíle. Potenciál Sparta má. Mužstvo si musí sednout, vychovat si hráče a neprodávat. Pak to může přijít.“ Ivo Ulich v dresu Slavie • Foto Dominik Bakeš (Sport)