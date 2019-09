Trhači Růžičky a Klímy se topí: Prohráli 32 zápasů v řadě!

Poslední dva roky byli za otloukánky. A letos? Znovu! S jediným bodíkem se krčí na dně tabulky. Prohráli všech sedm utkání, naposledy ve středu ve Frýdku-Místku 0:8.

V téměř dvacetitisícovém městě u Chomutova teď chodí na hokej už jen dvě stovky nejvěrnějších diváků. Co je vyhrát soutěžní zápas nepoznali Kadaňští od 10. prosince 2018, kdy přetlačili Benátky 4:3.

Následujících 32 mačů prohráli! „Tým se skládal v podstatě od nuly. Jsou to převážně junioři, proto také půl utkání hrajeme dobře a půl špatně,“ řekl hlavní trenér Petr Hamara.

Ve druhé nejvyšší soutěži působí Kadaň od roku 1998. Minulý ročník skončila s obřím odstupem poslední, stejně jako o rok dříve. Má kliku, že právě od sezony 2017/18 se nesestupuje...

Letos mělo být vše jinak, Trhači se stali farmou Sparty, generálnímu manažeru Klímovi přišel na pomoc v roli konzultanta jeho parťák Růžička. „Je to kamarád, ale i pan trenér, který něco dokázal. Jsem přesvědčen, že nám pomůže,“ jásal Klíma.

Tihle dva společně to zlomí! Nestalo se. Černou sérii mohli Trhači utnout minulý týden, kdy duel s Chomutovem dotáhli do prodloužení, jenže nakonec stejně padli na nájezdy. Z prvních tří neproměnili ani jeden, soupeř všechny tři. Zítra hostí Kadaň pátý Havířov. Tak že by?