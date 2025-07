Asistent O´Carroll po výhře Sparty: Presink je Priskeho DNA. Změny? Stále je čas

„Podal velmi pozitivní výkon. Je jasně vidět, že za všechny roky v Německu nasbíral spousty zkušeností. Je to opravdu dobrý chlap, skvěle zapadl do prostředí Sparty. Ukazuje všem, jak by měli pracovat, jde jim příkladem, chce každý den vyhrávat. Pořád se zabydluje v týmu, je nový, seznamuje se a zvyká si na nové věci. Je to ale postupný proces.“