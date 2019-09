Peklo v Lublani. Byli horší než Češi a jsou ve finále ME. Zničili i šampiony | iSport.cz

Slovinský tým působil v semifinále mnohem kompaktněji než polští světoví šampioni. Těm patřil jen začátek úvodního setu a se štěstím koncovka druhé sady, jenže domácí volejbalisté se překonávali v obraně a z hráčů v červeno-bílém dresu v podstatě bodoval pouze rodák z Kuby León.

Zato v domácí sestavě se v životní formě představili oba smečaři Čebulj i Urnaut a také druhý univerzál Štern, jenž brzy vystřídal nevýrazného Gaspariniho. Poláci doplatili na to, že všechny předchozí zápasy na tomto Euru vyhrávali suverénně, zatímco Slovinci získávali sebevědomí po těžkých bitvách v play off s Bulhary i Rusy.

S Poláky letos v srpnu Slovinci prohráli v olympijské kvalifikaci v Gdaňsku 1:3, ale doma jim porážku oplatili. Nyní ale vyprodanou lublaňskou arénu Stožica opustí. Už po dnešku mají nicméně jistou druhou medaili v historii, v Paříži mohou vylepšit nečekané stříbro z ME před čtyřmi lety.

Na předchozím evropském šampionátu přitom Slovinci skončili osmí, až za českou reprezentací.

