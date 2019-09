SE SIMONOU: Vítejte v kavárně Jakuba Koreise! Sám v ní obsluhuje | iSport.cz

Je to váš splněný sen, otevřít si kavárnu tady v Plzni?

„Je to sen tak trochu každého. Měl jsem to na svém seznamu a dlouho jsem to oddaloval, protože jsem si uvědomoval, že to bude asi hodně náročné. Najednou se naskytla tahle šance a potřeboval jsem si to odškrtnout z toho seznamu.“

Co všechno je potřeba zařídit a vyřídit, abychom si tady mohli nakonec sednout a dát si kávu?

„Neměl jsem o tom ani ponětí. Tady od stolu z kavárny to vypadá všechno strašně jednoduše, že se koupí káva, a pak se udělá. Přítelkyně se mnou na tom všem podílela a člověk zjistí, co všechno za tím je. Jde o hodně práce. Víc než plný úvazek. Zatím nám to přináší radost, protože sem lidé chodí, líbí se jim tady a vrací se. To je pro nás taková odměna.“

Jak vznikl název vaší kavárny Walter?

„Vybrali jsme ho podle filmu Walter Mitty. Je to takový pohodový a odpočinkový americký film. Celkem jsme měli na seznamu asi dvacet jmen a posílali jsme ho po známých, abychom zjistili, jestli se jim líbí nebo ne. Walter byl takový neutrální.“

Kolik času tady denně trávíte?

„V podstatě jsem tady každý den, po celý den. Sice ne čtyřiadvacet hodin denně, ale i když nemám směnu, tak se tady otočím. Hlavně na začátku jsem všechno zjišťoval, protože to pro mě bylo nové a musel jsem se toho hodně naučit.“

Dělal jste si baristický kurz?

„Byl jsem na kurzu a je to hodně těžké. Vůbec mi to nešlo. Zatím to nechám na našich zkušených zaměstnancích a budu se od nich učit. Dělání kávy je velká alchymie. Vypadá to jednoduše, ale není to tak snadné.“

Co všechno ještě stíháte kromě provozování kavárny?

„Podnikám s realitami a dělám od loňska i hokejového expert pro stanici O2 TV Hokej.“