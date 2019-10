Pohled jen pro silné povahy. Cyklista ukázal, jak vypadají jeho nohy po závodě!

Brajkovič, bývalý mistr světa ve věkové kategorii do 23 let ze šampionátu v roce 2004, se na kolo vrátil po desetiměsíčíním trestu za doping a poté, co svedl úspěšnou bitvu s bulimií.

Během distancu se prý trápil, že nemůže závodit. Trest byl podle něho přísný. Zakázané látky podle něj pocházely z kontaminovaných potravin. „Nebyl den, kdy bych neplakal. Byl jsem zoufalý a v depresích.“

„Teď už to nepodělám,“ slíbil na Instagramu u snímků, které jeho končetinu zachycují v hrůzostrašné kondici, po závodě CRO Race v Chorvatsku, kde obsadil osmatřicáté místo.

Fanouškům snímky varzil dech. „Vše připraveno na Halloween,“ vysmál se mu jeden z nich. Našli se ale spíš obdivovatelé. „Klobouk dolů před vaší vůlí, touhou a láskou k cyklistice,“ napsal další z nich.