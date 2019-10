Čech řádil v bráně: Na nájezdy jsem si věřil! Kolik zápasů plánuje odchytat? | iSport.cz

Nevšední zážitek pro fanoušky i celou hokejovou veřejnost. Vidět Petra Čecha na bruslích místo kopaček je velký nezvyk, aspoň role ale zůstala stejná. Sedmatřicetý bývalý fotbalový brankář Chelsea nebo Arsenalu vychytal svému Guildfordu výhru 3:2 po samostatných nájezdech nad Swindonem. Dokonce byl vyhlášen i nejlepším hráčem domácích.

„Užil jsem si to se vším všudy. Na zimáku byla výborná atmosféra, oba týmy navíc hrály dobře, takže jsem měl i dost práce. Zápas došel až do prodloužení a nájezdů. Když je člověk vyhraje, může být spokojený," komentoval Čech.

Nevyhnula se mu ani smolná chvíle. U prvního inkasovaného gólu se kotouč odrazil od jeho betonu do tyčky, pak zpátky do českého gólmana a následně za brankovou čáru. „Jinak jsem ale s výkonem spokojený," usmíval se "Big Pete".

Nejtěžší pro něj byla první třetina, jeho tým se tlačil za skórováním, často se hrálo v pásmu soupeře. „Měli jsme i hodně přesilovek, neměl jsem moc práce, což nebylo jednoduché."



Na nájezdy si i přesto, že chytal soutěžní zápas poprvé, věřil. „Doufal jsem, že rozhodneme už v prodloužení, šance jsme na to měli, ale věřil jsem si. Jediné, co bylo oproti penaltám jiné, že jsem hráče neznal," přiznal Čech. „Za 15 let fotbalové kariéry už jsem přece jen shromažďoval informace o soupeřích líp," pokračoval.

Premiéra mu nakonec vyšla na výbornou. Bral výhru a navíc ho za ní hnal plný stadion. „Všichni jsme čekali, že spustíme mediální vlnu. Nemyslím ale, že když jsem to v klubu vysvětloval, uvědomili si, že to bude až takové. Jsem rád, že si to ostatní kluci užili a mají na co vzpomínat."

Kolik přidá zápasů, ale aktuálně netuší, v Chelsea pracuje jako poradce sportovního a technického úseku. „Mám v Chelsea spoustu práce. Počet budoucích zápasů se mi těžko odhaduje. Bude záležet na tom, jestli se programy nebudou překrývat. Ale doufám, že přidám v bráně další starty. Uvidíme," uzavřel Čech.