Nasadit božohodový ohoz, ocáknout se parfémem Chanel a tramtadadá do Edenu! Kopou tam přece Messi a frajer Pique, co má v posteli popovou hvězdu Shakiru. Tuzemská smetánka vyrazila na kopanou. Slavia v Lize mistrů hostila Barcelonu (1:2).

Když se do Vršovic vkrádal říjnový chlad, podupávala ryze po česku u VIP vstupu do čínského Sinobo Stadium a vyhlížela mač i známé. A taky si pro Blesk tipla výsledek. „To musíte na syna, jak to vidíš Mateo? Tak my dáváme 1:1,“ usmála se manželka slovutného o snajpra Milana Baroše a mamka s mladší ratolestí po tuze štíhlém boku Tereza.

Někdo věřil v úspěch jako herec Jakub Prachař: „ Vyhrajeme 2:1,“ někdo ne. „Dávám 1:3,“ věštil zkázu věhlasný internacionál Zdeněk Nehoda.

Trefili? Netrefili? Nu což, je to jen kopaná a chleba levnější nebude.

Jak tipovali