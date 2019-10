Slavia - Barcelona: Precizní taktika Katalánců! Tiki-taka zabírá, kde má gigant rezervy? | iSport.cz

Strojová a trpělivá kombinace, která většinou vyústí v zabijácké zakončení. To je ochranná známka Barcelony, která stále platí – a Slavia se s ní dnes bude muset popasovat. Katalánský velkoklub má však podle analýzy deníku Sport zároveň jisté rezervy, z kterých by mohl český mistr profitovat.

Jak by se mohla Slavia vypořádat s precizní taktikou Barcelony? • FOTO: Sport, Reuters

Hráči „blaugranas“ mají kulatou pomůcku rádi, to je všeobecně známá věc. V tomto ročníku Champions League vykazují průměrné držení míče ve výši 62 procent, což je v této statistice řadí na první místo. Pokud už o balon náhodou přijdou, dokážou ho velmi rychle získat zpět. Díky správné reakci a výhodnému kompaktnímu postavení se sesypou na soupeře jako vosy, který většinou jejich tlaku neodolá a promptně o míč zase přijde. Slávisté tak musejí hrát přesně, na málo doteků a rychle hru přenášet do volných prostor, které se po stranách nabízejí.

SLABINA:VYSOKÁ A NEKOMPAKTNÍ OBRANA

Jak už bylo řečeno, do útočné fáze se zapojují všichni včetně stoperů, což ovšem také znamená, že obrana Barcelony hraje hodně vysoko a na velké riziko. Krajní beci kolikrát nemají šanci se vrátit na značky, takže stopeři hrají často jeden na jednoho bez zajištění. Problém je to zejména v případě Gerarda Piquého, který ve dvaatřiceti letech působí už trošku neobratně, navíc vystavuje bez koordinace s parťákem soupeře do ofsajdu. Dobře načasovaná přihrávka a náběh za obranu tak mohou být účinný recept. Cesta vede i přes křídelní prostory, neboť zejména Lionel Messi vůbec nebrání.

27 - Gerard Piqué a spol. v Lize mistrů udělali zatím 27 faulů, tedy o tři víc než Slavia (24).