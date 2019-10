Slavia - Barcelona: Zážitek, ale chtěli jsme body. Jsou jako Anglie, říkají mladíci | iSport.cz

Kdo čekal, že se v tréninkovém centru Slavie na Xaverově bude vše valit na jednu bránu, pletl se. Mladí slávisté v úvodní desetiminutovce přečkali dvě slibné šance soupeře a pak zjistili, že se vůbec nemusí bát hrát svou hru. Aktivně na levém křídle působil Jakub Zeronik, často v náběhu byl kapitán Daniel Kosek, který si v MOL Cupu proti Vyšehradu nedávno odbyl i premiéru za ligové „áčko“. Celý tým svědomitě plnil pokyny kouče Martina Hyského, jenž byl u postranní čáry hodně slyšet.

Největší šance červenobílých přišla těsně před přestávkou. Červ hezky uvolnil Felipeho, který ve velmi nadějné pozici mířil placírkou na zadní tyč. Brazilská posila Slavie z Palmeiras bránu ovšem netrefila. „Řekli jsme si, že chceme makat a jezdit, že by to na ně mohlo platit,“ podotkl Červ. „Jenže ve druhé půli ukázali, jací jsou to hráči,“ doplnil.

Co se stalo? Hned dvě minuty po pauze Pražané zaváhali na pravé straně, do rozhozené obrany vlétl Konrad De La Fuente a překonal Jakuba Markoviče. „Ten gól utkání zlomil. Pak už jsme se nechytli, Barcelona to měla v režii,“ mrzelo brankáře, který už také nakoukl do týmu kouče Trpišovského. Chvíli nato přesně pálili ještě Mortimer a Jardi a bylo vlastně rozhodnuto.

„Dobrý zážitek, ale určitě jsme chtěli body. Jenže po vlastních chybách jsme dostali góly a už se sesypali,“ prohlásil neúnavně běhající Červ. Slavia ovšem zjistila, že ani soupeřů s velkým jménem se bát nemusí. „Všechny nás potěšilo, že jsme si dokázali, že s nimi dá hrát,“ uznal Markovič.

Dorostenci Barcelony nastoupili v pro klub tradičním rozestavení 4-3-3 a na hřišti o sobě dobře věděli. Mají zažité, co se po nich chce. „Už když jsme proti nim před třemi lety hráli All Stars Cup, tak šlo hodně poznat, co je tam učí. Asi to funguje,“ usmál se Markovič. „Málokdy to nakopli, nebojí se hrát od gólmana. Fakt dobrý,“ přidal Červ.

Oba už sbírají zkušenosti i v barvách slávistického béčka, které hraje ČFL. S úrovní české třetí ligy však Barcelona prý příliš srovnat nejde. „Víc se to přibližuje mládežnickým reprezentacím. Barca byla zhruba na úrovni Anglie, s kterou jsme hráli v U18,“ přiblížil osmnáctiletý středopolař Červ.

Mladí slávisté tak ve skupině Youth League zůstávají na třech bodech, jejich středeční sok je na tom stejně. A nejbližší program? Nejdřív společná večeře s hráči Barcelony a pak do Edenu fandit Součkovi a spol. „Všichni máme v hlavách, že bychom si jednou chtěli zkusit Champions League i v chlapech,“ řekl Červ. „Výsledek večer snad bude lepší,“ uzavřel Markovič.