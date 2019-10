Slavia - Barcelona | Co čekat od giganta? Hvězdy se nebudou šetřit | iSport.cz

Zatímco Barcelona přiletěla do Prahy až k večeru, fotbalisté Slavie v tu dobu trénovali • ČTK

Nelson Semedo a Arturo Vidal na tréninku Barcelony před odletem do Prahy • Reuters

Trenér Barcelony Ernesto Valverde udílí pokyny svým hráčům na přípravě před odletem na utkání do Prahy • Reuters

Hráči Barcelony Antoine Griezmann a Sergio Busquets na tréninku před odletem do Prahy • Reuters

Autobus s fotbalisty Barcelony přijíždí k hotelu Four Seasons v Praze • Pavel Mazáč / Sport

Autobus s fotbalisty Barcelony dorazil k hotelu Four Seasons v Praze • Pavel Mazáč / Sport

Barcelonský Arturo Vidal vchází do hotelu Four Seasons v Praze • Blesk:Michal Protivansky/CNC

Gérard Pique z Barcelony po příjezdu do hotelu v Praze • Pavel Mazáč / Sport

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Slavná barcelonská skvadra chystá po osmi letech představení v Praze. Největší hvězdy světového fotbalu půjdou večer do práce s jasným úkolem – smáznout Slavii podobně, jako se jim to povedlo v případě Plzně ve skupině Ligy mistrů na podzim 2011. Tehdy Barcelona zvítězila suverénně 4:0, ač jí hodně pomohla brzká penalta a vyloučení Mariána Čišovského. Co od katalánského souboru čekat ve středu večer proti aktuálně nejlepšímu českému týmu?

Slavia nemůže snít o tom, že velký favorit přijel do Prahy na poklidný výlet. Naopak, Barcelona odmítá připustit sebemenší zaváhání. Už jen kvůli tomu, že vstup do Ligy mistrů si zkomplikovala šťastnou remízou 0:0 v Dortmundu, následně doma přetlačila Inter Milán 2:1. Také na startu La Ligy to obhájci titulu drhlo, vykřičník představují úvodní prohra s Bilbaem (0:1) a v 5. kole v Granadě (0:2).

Barcelona navíc nemusí nikoho šetřit. Sobotní El Clásico proti Realu bylo z důvodu demonstrací v Katalánsku odloženo, tím pádem má tým po výjezdu do Prahy týdenní volno. Na Slavii vyběhne velmi pravděpodobně nejsilnější možná sestava v čele s Lionelem Messim, kvůli zranění zůstali doma Samuel Umtiti a Sergio Roberto.

Středobodem veškerého dění zůstává barcelonská desítka. Katalánský soubor se nadechl k pěti výhrám po sobě především díky tomu, že kapitán po zranění nabírá formu. Messi výrazně přispěl k výhře s Interem (2:1), krásnou branku z přímého kopu dal proti Seville Tomáši Vaclíkovi (4:0), trefil se i proti Eibaru (3:0). Tam se prosadily i další dvě ofenzivní hvězdy Antoine Griezmann a Luis Suárez.

Uzdravený lídr má na Eden krásné vzpomínky – v listopadu 2011 Messi setnul Plzeň hattrickem, navíc zaznamenal jubilejní 200. gól v barcelonském dresu. „Znám svá čísla a statistiky, ale kvůli nim v Barceloně opravdu nejsem. Jak říkám, individuální rekordy nejsou vůbec podstatné. Hlavní je, že šlape tým a že mu mám co dát,“ vykládal tehdy skromný, teprve 24letý střelec.

Z mladého čaroděje je nyní vyspělý, 32letý chlap a otec tří dětí. Navíc už teď jeden z nejlepších fotbalistů historie, který stále na hřišti zvládá nadpozemské kousky. Spolu s ním roste i výkon ostatních hráčů, jejichž rozjezd do sezony nebyl ideální.

Slavia ale nemusí jít do velkého souboje ustrašená. Už v předchozích bitvách na evropské scéně dokázala, že zvládne vzdorovat síle největších světových klubů. Barcelona navíc už není tak dominantní, jak to předváděla třeba ve svém posledním edenském představení proti Plzni.

„Čekám skvělého, těžkého soupeře. Viděli jsme jejich dva zápasy v Lize mistrů, na jaře vyřadili Sevillu v Evropské lize. Ke každému zápasu se staví čelem, útočí v mnoha lidech. Hodně běhají. Musíme odehrát skvělý zápas, jestli chceme vyhrát. Pokud získáme tři body, budou pro nás hodně důležité,“ chválil Trpišovského soubor barcelonský trenér Ernesto Valverde.

Pokud jeho hráči přistoupí k utkání profesorsky, mohou i nejlepší technici z Barcelony těžce narazit. „Víme o tom, že Slavia je nejvíc běhavý tým z celé Ligy mistrů. V zápasech vytváří tlak, ale my jsme ve vysokém rytmu zvyklí hrát. Je to velká přednost Slavie. Rozvinout útok a stáhnout se rychle do obrany. Očekáváme, že zápas bude skutečně ve vysokém tempu,“ upozornil Valverde.

