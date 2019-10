Rozlišujte Gent a Genk. Jinak skončíte špatně jako tito fanoušci Liverpoolu

Pořádná lekce v zeměpisu! Dva fanoušci fotbalistů Liverpoolu cestovali na středeční utkání Ligy mistrů svého oblíbeného týmu do Belgie, ale ačkoli měli na stadion vstupenky, sledovali zápas jen v televizi. Místo do Genku se totiž vydali do podobně znějícího Gentu, a když zjistili svůj omyl, přesunout se do dějiště zápasu už nestihli.

Rob z Londýna a Lee z Leicesteru utratili každý zhruba 200 liber (přes 5000 korun) za vstupenky a lístky na vlak, ale do špatného města. „Když jsme tam dorazili, neviděli jsme žádné jiné liverpoolské fanoušky, což trochu vzbudilo naše podezření,“ řekl Rob BBC.

„Pak jsme šli na večeři a zhruba hodinu před výkopem jsme říkali jednomu číšníkovi, který byl fanouškem Gentu, 'dnes hrajeme s tvým týmem', a on na to, 'to teda nehrajete,' a tehdy jsme si uvědomili naši chybu,“ vyprávěl. „Už jsme měli pár piv, takže řídit jsme nemohli, a i kdybychom skočili do taxíku - zápas se hrál 150 kilometrů daleko, takže jsme to měli zpečetěné.“

Alespoň malou útěchou mohl být dvojici Angličanů fakt, že úřadující šampioni Ligy mistrů vyhráli v Genku jasně 4:1. „Sledovali jsme to v televizi v jednom irském baru se super lidmi, takže jsme si to stejně užili,“ řekl Rob.

SESTŘIH: Genk - Liverpool 1:4. Jasná záležitost, dvakrát se trefil Oxlade-Chamberlain

Nakonec si však Britové mohli zajít na pohárové utkání i v Gentu. Když se totiž příběh obou nešťastníků rozšířil po internetu, pozval je tamní tým KAA Gent na dnešní zápas Evropské ligy proti Wolfsburgu.

Rob s Leem museli odmítnout, protože měli být už dnes ráno zpět doma, ale přijali nabídku klubu být VIP hosty na lednovém ligovém zápasu Gentu - proti Genku.

„Pochybuju, že nám dají klíče od města, ale možná se tam vrátíme jako celebrity,“ řekl Rob, jehož belgická příhoda neodradila od myšlenek na další cestu s Liverpoolem po Evropě. „Příště si ale raději necháme udělat itinerář od někoho jiného,“ dodal.