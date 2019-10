Slavia - Barcelona: Trpišovský: Když prohrát, tak takhle. Souček je robot, kterého si doba žádá | iSport.cz

Barcelonu jste mohli o body obrat, že?

„Jsem rád za projev týmu. Když vezmeme, kdo stál proti nám… I když je to prohra a bez bodu, tak náš výkon postupem času furt gradoval. Na konci jsme měli spoustu situací, které mohli skončit gólem. Barcelona musela situace řešit. Prostě skvělý výkon, jen škoda, že jsme prohráli takovým gólem. De facto jsme si dali dva vlastňáky. Bohužel prohrajete souhrou okolností, nešťastným gólem ze standardky.“

Jen vstup vám moc nevyšel. Co se stalo?

„Ten byl strašně špatný. Byli jsme daleko od soupeře, který byl hrozně dominantní. Ale od první naší útočné akce už to byl v podstatě rovnocenný zápas. Na dívání strašně zajímavý, spousta šancí. Nejvíc mě těší týmový projev a skvělé individuální výkony některých hráčů. Když vidíte na téhle úrovni Barcelonu vlastně nám odevzdat balon, je to skvělý. I když samozřejmě byly i pasáže, kdy nám balon nepůjčili. Ale když prohrát, tak prohrát takhle. Máme dobrý pocit, že se lidi, doufám, bavili. Dostali jsme skvělé hráče do situací, které pro ně nejsou ani zdaleka komfortní. Rozhoduje kvalita řešení v pokutovém územní, což nám soupeř ukázal. Jsem rád za gól i za šance v závěru. Gól tam visel ve vzduchu, do poslední chvíle jsme zápas drželi do napínavého konce.“

Lišil se nějak zápas od toho, co jste očekávali?

„Určitě ano. Hrajete s nimi poprvé, na videích něco vypadá jinak než realita. Hodně nám na začátku utíkali přes pravou stranu. Prvních patnáct minut bylo hodně špatných, bránili jsme daleko hlouběji, než jsme chtěli. Trápil nás na pravém beku Semedo, který je jiný typ než Roberto, ten by nám tam asi seděl víc. Bóřa se hodně věnoval Messimu a oni nám tam pak utíkali.“

Stejně jako třeba proti Dortmundu jste dojeli na proměňování šancí. Dá se to vůbec nějak naučit?

„Když sečtu ty tři zápasy, dali jsme dva góly. Při všech těch šancích je to strašně málo. Soupeři na téhle úrovni každou sebemenší chybu potrestají, každá strašně bolí. Vždycky se bavíme, že si v takových utkáních vytvoříte jednu dvě šance, a když je neproměníte, nemůžete uspět. My si jich vytvoříme pět šest a stejně je neproměníme… Přímá úměra nějak nefunguje (usměje se). Kluky to samozřejmě neskutečně mrzí. Někteří ještě teď sedí dole, ví, že tohle jsou rozhodující momenty. Jediný vítěz je vlastně Bóřa, protože dal gól Barceloně a bude si to pamatovat do konce života. Naopak když neproměníte šanci třeba na 2:2, bude to ve vás taky dlouho.“

Kdo na tréninkových nácvicích představoval Messiho?

„Leváky jsme moc neměli, Laco Takács nám včera dělal Lengleta. Messiho jsme nenašli. Přemýšleli jsme nad Zdeňkem Houšteckým. On je levák, má rychlou kličku a taky často odpočívá, takže by to asi zvládnul (směje se). Ale to nenasimulujete. Messi je neuvěřitelný, i když je protihráč, některé momenty musíte ocenit. Až na některé brejkové situace na něj ale kluci hráli skvěle. Obecně naše některé individuální výkony byly srovnatelné s protihráči.“

A byla hra Barcelony v něčem jiná, než jste očekával podle videí?

„Vypadá rychle, v reálu je pak ještě rychlejší. Suárez dostane míč do těžké pozice a už deset vteřin dopředu ví, co udělá. Mají skvělé zrychlení hry, které se těžko popisuje. Jejich bezprostřední reakce po ztrátě míče, to je prostě skvělý. Je jiné dívat se na ně v televizi a pak je vidět v reálu.“

Není po takových výkonech vlastně škoda, že los nebyl trochu schůdnější? Mohli byste třeba pomýšlet i na postup.

„Těžko říct. Skupina je taková, jaká je. Pro takové zápasy to hrajeme, vidět Piquého do skákat do střel… Vidíme tady Messiho, Suáreze, De Jonga a další, za to to stojí. Zápas skončil 1:2, ale mohl klidně skončit i 2:1. Obrovská zkušenost. A v Evropě dneska moc schůdných týmů není, vybírat si v Champions League pořádně ani nejde. Vážíme si soupeřů, které máme a toho, že jsme zatím odehráli taková utkání.“

Před startem skupiny možná někdo očekával, že budete schytávat debakly. Jsou pro vás dosavadní výkony zadostiučiněním?

„Já jsem říkal panu Tvrdíkovi, že uděláme 5 až 7 bodů, k čemuž se nám možnosti už trochu zkracují. Věřil jsem, že doma potrápíme všechny, teď jsme dvakrát prohráli, ale víme, jak to probíhalo. Po bodovém zisku jsme vždycky sahali. Zadostiučinění bude, když takový projev zvládneme mít ve všech šesti zápasech. My jako trenéři můžeme zaručovat výkon ne výsledek, ten je vždycky trochu odvislý třeba od odrazů jako dneska.“

Jste už vyhlášení dobrou fyzickou přípravou, jak na tom pracujete?

„Moc to prozrazovat nechci. Někdo nám už šlape na paty. Nejvíc je to o hráčích, o jejich typologii. Záleží na tom, jestli si na dno sáhnete jednou za měsíc nebo šestkrát. Naše nároky jsou vysoké, hráči si na ně musí zvyknout. Nejsme takoví fotbalisti, abychom si mohli dovolit neběhat. Musíme hrát v téhle intenzitě, abychom proti top týmům mohli odehrát takové zápasy.“

Může být vysoké tempo a zátěž důvodem špatného řešení ve finální fázi?

„Když je hráč v únavě po dlouhém sprintu, je to samozřejmě jiná situace, než když je v klidu. Ale abychom se do šancí proti takovému týmu dostali, tak to musíte podstoupit. Hráči se nějak musí dostat do vápna na centr, a když to třeba nevyjde, zase se musí hned dostat zpátky. Metry pak naskáčou. Ale je někdy vidět i v závěru zápasu, že hráči v laktátu dělají víc chyby.“

Skvělý zápas odehrál Tomáš Souček. Říkáte si, že teď v zimě už ho udržet fakt nemůžete?

„Přestup mu přeju. I trenér Barcelony viděl, jak je pro nás důležitý. Všichni mu přejeme angažmá ve velkém klubu. Pokud mu tyhle výkony pomůžou, bude to zadostiučinění. Pan Tvrdík se ptá, jestli už máme za Suka vyhlédnutou náhradu. Já vždycky říkám, že náhradu za něj nikdy nenajdeme. On je fotbalový atyp a pro nás stěžejní hráč. Kapitán. Na svém postu patří mezi nejlepší hráče v Evropě. I podle dat, které sledujeme. Hráč s jeho atributy se rodí jednou za čas. Když si sečtete góly, vyhrané souboje, naběhané metry a odebrané míče, je to fotbalový robot, kterého si doba žádá. Musíme podobných hráčů vychovávat víc.“

Hodněkrát vás vychytal Ter Stegen, nevyměnil byste si s Barcelonou brankáře?

Nevyměnil. My máme také dobrého. Ale nezlobil bych se, kdyby Ter Stegen měl dneska volno. Byl to klíčový hráč, pro nás velká zeď. On je absolutní špička, což ukázal.“