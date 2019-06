Na finále LM ve favoritovi za 1200 korun: V pořádku, jen z motoru něco upadlo | iSport.cz

Simon, v Anglii také známý youtuber, se spolu s bratrem rozhodl cestovat do Madridu tím nejlevnějším autem, které najdou. Rozhodli se pro vůz Škoda Favorit GLXi. Pouhé čtyři kusy tohoto typu, který se v Mladé Boleslavi vyráběl mezi lety 1994 a 1995, mají v Británii oprávnění jezdit po silnici. Na Ostrovech vzácné auto pořídili za zanedbatelných 40 liber (přibližně 1200 korun).

22hodinovou cestu Simon nakonec úspěšně zvládl, pár dní po oslavách sdělil svoje pocity pro Liverpool Echo. "Upřímně, celou cestu do Madridu jsem byl skeptický. Sotva jsme se dostali do Doveru, odkud nám jel trajekt, a upadla nám nějaká roura v motoru," popsal cestovní patálie.

Simon je dlouholetým fanouškem Reds, ceny letů na finále ho ale pořádně rozhodily. "Miluju Liverpool FC, chodím na všechny zápasy, ale určitě nebudu platit 800 liber za let, který by mě příští týden stál 40 liber," vysvětlil, proč nakonec zvolil cestu autem.

"Byla to docela dlouhá cesta, ale za benzín jsme utratili jen něco kolem 400 liber (11 500 korun). Dostali jsme na finále čtyři lidi za polovinu ceny letenky pro jednoho," dodal Simon konkrétní čísla.

Fanoušek Liverpoolu prý stoprocentně doporučuje, aby si i ostatní někdy vyzkoušeli takový zájezd. On sám to má možná v plánu už na finále příští rok. "Pokud to dotáhneme až do Istanbulu, uděláme něco velkého."

A jeho slavný Favorit? Toho si prý nechá. "Nejdřív ho ale musím dát trochu do pořádku," smál se Simon.