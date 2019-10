Takový nadhoz MLB ještě neviděla: Olympijská šampionka hráčům vyrazila dech!

Drobná olympijská šampionka a velká baseballová fanynka totiž slavnostním nadhozem symbolicky odstartovala druhý zápas finále nejlepší ligy světa MLB mezi Houstonem a Washingtonem! A to jí nedělalo dobře po těle!

Jak se nakonec ukázalo, i tak byla úvodní ceremonie pro fanoušky Astros tím nejlepším, co ve středu večer viděli. Favorité totiž podlehli Nationals 3:12 a ve Světové sérii prohrávají už 0:2 na zápasy.

Slavnostní nadhoz, verze 2019:

To 142 centimetrů vysoká nejlepší sportovní gymnastka historie nezklamala. Před samotným zápasem zvládla na »kopci« ukázkové salto vzad s vrutem, za což se dočkala aplausu, jako kdyby právě tamní hvězda José Altuve odpálila homerun!

Simone to zvládla s takovou bravurou, že ani nebylo vidět, jak moc nesvá byla. Koneckonců do role nadhazovače se nepřevtělila poprvé. Hod si poprvé vyzkoušela už před třemi lety „Gymnastika je jediný sport, který jsem kdy dělala, takže při něčem jiném jsem fakt nervózní,“ svěřila se NBC. „Je to nepopsatelný pocit. Jsem rozklepaná víc než při vlastní soutěži,“ dodala sympaťanda.

Slavnostní nadhoz, verze 2016: