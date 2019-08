Chlup dovedl baseballisty k historickému titulu: Šikovně jsem tahal za nitky | iSport.cz

Hlavní trenér Vladimír Chlup dovedl českou baseballovou reprezentaci do 23 let k titulu mistra Evropy • ČBA

Česká baseballová reprezentace do 23 let porazila ve druhém vystoupení na ME Ukrajinu 8:1 • ČBA

Česká baseballová reprezentace do 23 let před zápasem na ME s Ukrajinou • ČBA

Spojka české baseballové reprezentace do 23 let Vojtěch Menšík během příhozu na první metu • ČBA

Jeden z nejlepších pálkařů české baseballové reprezentace do 23 let Marek Chlup dobíhá po svém homerunu pro osmý bod v utkání proti Ukrajině • ČBA

Martin Kalábek se snaží rozbít double-play v duelu české baseballové reprezentace do 23 let proti Ukrajině! • ČBA

Čeští baseballisté zvládli i třetí zápas ME do 23 let. Belgii přehráli 10:1. • ČBA

Čeští baseballisté do 23 let opanovali mistrovství Evropy. Ve finále přehráli Německo 4:1 • ČBA

Druhá meta Filip Smola se stal nejlepší pálkařem mistrovství Evropy do 23 let • ČBA

Hlavní trenér baseballové reprezentace do 23 let Vladimír Chlup se svým asistentem Alešem Navrátilem • ČBA

Vladimír Chlup se svým týmem; českou baseballovou reprezentací do 23 let, kterou dovedl k historickému titulu mistrů Evropy • ČBA

Trenér baseballové reprezentace do 23 let při hádce s rozhodčím během finále ME proti Německu • ČBA

Hlavní trenér české baseballové reprezentace do 23 let Vladimír Chlup se zdraví se svým ukrajinským protějškem • ČBA

Vladimír Chlup dovedl baseballovou reprezentaci do 23 let ke zlatu na mistrovství Evropy • ČBA

Jsou to dva roky, co utrpěli nejtěžší prohru v životě. Mnozí z nich ji oplakali. Čeští baseballoví reprezentanti do 23 let tehdy v Brně proti Nizozemsku ztratili v desáté směně slibně rozehrané finále mistrovství Evropy! Jenže… Co nezabije, to posílí. Letos si mladíci vše vynahradili. A stříbro přetavili v kov nejcennější! Ke zlatu je dovedl hlavní trenér Vladimír Chlup (47).