Tohle byla jednoznačná záležitost. Carlos Alcaraz sice na letošním Wimbledonu už ztratil čtyři sety, jenže ve čtvrtfinále nedal domácímu Cameronu Norriemu naději. Španělský tenisový gigant měl zápas jasně ve své moci a po výhře 3:0 na sety se raduje z postupu do semifinále, kde narazí na Američana Taylora Fritze. „Cameron je super chlapík. Teď mě čeká Taylor. Ten hraje skvěle. Už má velké tituly z trávy, ale jestli budu hrát jako v úterý, mám slušné šance,“ řekl Alcaraz.

Někdo se mohl ještě zapomenout na jahodách se smetanou a přišel poté do ochozů centrkurtu později. To už měl Alcaraz první sadu jasně ve svých rukou. Norrie třeba během ní neuhrál jediný fiftýn po druhém podání a padl jasně 2:6. Brit měl logicky převahu v hledišti, ale byl to pro něj zápas proti větrným mlýnům.

Ve druhé sadě taky kraloval španělský favorit, který předváděl své nejlepší vystoupení na letošním Wimbledonu. Úsměvně tak mohly působit některé predikce ostrovních médií, která před zápasem spekulovala, jak moc výhodné je sázet na Norrieho. Na postup do finále byl na něj kurz kolem 16:1, dokonce 125:1 měla hodnotu možnost, že by Brit Wimbledon opanoval. Jenže proti byl španělský Demolition Man.

Alcarazova rozmanitá hra, ve které vyčnívala téměř nulová chybovost na síti a skvělý první servis, byl pro Norrieho příliš velkým soustem. Alcaraz se tak ve třech setech dostal do semifinále, které je jeho osmým v kariéře na všech grandslamech. Je tak v tomto ohledu druhý v interních španělských tabulkách.

Na svůj vzor v podobě Rafaela Nadala se ale jen tak nedotáhne. Nadalova kariéra se totiž zastavila na 38 grandslamových semifinále. Alcaraz ale stále může snít o hattricku z nejslavnější trávy světa. „Teď mě čeká Taylor Fritz, který už má velké tituly z trávy. Bude to těžký zápas, ale já si chci užít tohle vítězství a nebudu se trápit tím, co bude následovat. Budu s rodinou, která za mnou přijela, i se svým týmem. Čeká nás trocha odpočinku a užijeme si Londýn,“ řekl Alcaraz.

Článek pokračuje pod infografikou.

Vzpomenete si třeba na první kolo, kdy musel jít do pětisetové války s téměř zapomenutým Italem Fabiem Fogninim? Komplikace měl i v dalších kláních, ale jako by si snad v úterním slunečném večeru řekl, že na centrálním dvorci nestráví zbytečný čas navíc.

„Možná si zahrajeme golf. Bude zábava, až ho donutím hrát celý svůj tým, protože ne všichni golf umí,“ vtipkoval dobře naladěný Španěl po postupu mezi čtyři nejlepší singlisty.

Skrytou hrozbu tak Alcaraz pokořil jednoznačně. Vždyť Norrie s ním v minulosti vyhrál zápasy na antuce i tvrdém povrchu. Tohle bylo ale nejjasnější vzájemné setkání. Alcaraz tak vylepšil bilanci vzájemných duelů na 5:2. Jen dva zápasy už ho dělí od čistého hattricku na Wimbledonu. Navíc tak zůstává takřka nepřekonatelný. V této sezoně padl naposledy 20. dubna ve finále antuky v Barceloně s Dánem Holgerem Runem. Od té doby počítá šňůru 23 výher v řadě.