Pogiho STOVKA: fenomén současnosti oslavil jubilejní výhru. Jak si stojí mezi legendami?

Bylo prakticky jasné, že na letošní Tour de France to padne. Tadej Pogačar do ní vstupoval s 99 výhrami na svém kontě, a ona vysněná stovka byla velmi blízko. Spadlo to tam poměrně brzy, už ve 4. etapě. Suveréna posledních dvou let nejvíc těšilo, že to bylo právě na Tour, a navíc v dresu mistra světa. Splněno ale rozhodně nemá, hlavním cílem je žlutý dres, který díky lepším umístěním v předchozích etapách stále drží Mathieu van der Poel, jeho velký rival z jarních klasik.

Vyhrává skoro všude, kam přijede. Až se někteří možná divili, že sto výher ještě nezískal. Teď už to tak není. Tadej Pogačar, největší cyklistický fenomén současnosti, v úterní etapě na Tour de France dokázal poprvé v probíhajícím ročníku vyhrát a završil tak první stovku svých výher.

To se zase tolika cyklistům v celé historii tohoto sportu nepodařilo! Přesněji stále ještě mladý Slovinec díky tomu obsadil 24. místo historického žebříčku v počtu vyhraných závodů. Tomu jasně dominuje legendární Kanibal Eddy Merckx s 279 výhrami.

„Na tolik vítězství určitě nedosáhnu, je to neuvěřitelné číslo,“ nechal se před pár lety slyšet Pogačar po setkání s Belgičanem, který nedávno oslavil 80. narozeniny.

Díky opanování 4. etapy 112. ročníku Staré dámy si ale jasně upevnil vedoucí pozici mezi aktivními závodníky. Tam je za ním s 97 výhrami Alexander Kristoff, norský sprinter, který už však svou kariéru spíš jen dojíždí a výhry už tolik nepřidává. Stejně jako Francouz Arnaud Démare.

Ovšem u Pogačara si můžete být jisti, že jich, pokud bude zdravý, přidá ještě mnoho.

Vítěz doufal, že úplně všichni byli na limitu

Bájnou stovku završil v etapě, která byla jasně stavěná pro klasikáře s dynamitem v nohou. Tedy přímo na něj. Závěrečný kopec byl sice stále ještě „jen“ třetí kategorie, ale na délce 800 metrů se prezentoval průměrným sklonem 10,6 %, ve svém maximu pak až 15 %. A to už je pořádná rampa. Ostatně tak se toto stoupání i jmenovalo – Rampe Saint Hilaire.

Právě v něm se Pogačar rozhodl, že soupeře otestuje. Udržel se za ním pouze Jonas Vingegaard, který znovu potvrdil skvělou připravenost na vrchol sezony. Do cíle ale ještě zbýval sjezd a pak stoupající rovina. V těchto místech hlavní favority Grande Boucle dojeli další závodníci včetně Mathieu van der Poela, ale i týmových parťáků. Třeba Pogačarovi výrazně pomohl Joao Almeida.

Ve sprintu se o výhru utkal Slovinec s velkým rivalem z klasik Van der Poelem. Na rozdíl od druhé etapy, kde došlo na úplně stejný souboj, se tentokrát radoval Pogačar, a mohl tak konečně oslavit vytouženou stovku. Bylo však vidět, že ho tento dojezd vyčerpal.

„Já ale doufám, že úplně všichni byli na limitu. Zkusil jsem to v posledním stoupání, Jonas jel za mnou, ale ostatní z naší skupinky nás pak dojeli. Joao (Almeida) předvedl skvělou práci, snažil se mi to rozjet i pokrýt útoky ostatních. Bylo to úžasné a jsem hrozně pyšný na tým,“ usmíval se po etapě šestadvacetiletý cyklista.

Pogačarovi se stovky triumfů podařilo dosáhnout na Tour, což byl pro něj velký bonus. A ještě něco k tomu…

„Vyhrát na Tour je neuvěřitelné, v dresu mistra světa ještě víc. A ještě k tomu stá výhra, je to úžasné,“ rozplýval se.

Pogačarovy výhry Celkem 100 Klasiky 22 Časovky 7 Etapy 53 Celková pořadí 18

K výhře v dresu mistra světa, tedy tom s duhou, měl zajímavou poznámku expert Eurosportu Robbie McEwen, někdejší skvělý sprinter a vítěz 12 etap na Tour de France. Ten mimochodem okupuje 23. místo historického žebříčku s náskokem 13 výher na Pogačara.

„Stanovil si cíle a jeden po druhém je plní. Vypadá to snadně, ale my víme, že to tak není. Navíc jedna věc je mít taktiku, jak vyhrát etapu. Ale počítat s trikotem, který chce vézt, když vyhraje tu stou, a přejít z dresu krále hor na trikot mistra světa, to je prostě brilantní.“

Bývalý australský profesionál narážel na fakt, že v pondělní etapě, ve které dres s puntíky vezl Pogačar, si pro jediný bod, jenž byl na vrchařské prémii k dispozici, dojel jeho týmový kolega Tim Wellens a svého lídra tím z putníků vysvlékl.

Jediné, co se Pogačarovi při sté výhře nepodařilo, byl zisk žlutého dresu. Ten udržel Van der Poel přesto, že se Slovincem mají shodný čas i stejný počet vyhraných etap. V součtu umístění v předchozích dnech je na tom ale lépe Nizozemec, a tak i ve středu poveze dres lídra Tour. Pogačara to však vůbec nemrzelo. Vše se totiž může změnit už v úterní časovce.

„Ta bude teprve opravdovým testem. Ale už máme vyhranou etapu, navíc v tomhle dresu (mistra světa), takže si to tady budu užívat. Samozřejmě, naším cílem je žlutý trikot, ale uvidíme.“