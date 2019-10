Jágr s metálem odešel z Hradu po zavíračce: ukázal zákulisí a promluvil o kritice!

Jágr převzal ocenění od Miloše Zemana spolu s dalšími dvaačtyřiceti osobnostmi a po slavnostním aktu se přihlásil přes sociální síť fanouškům, aby ukázal, jak to v dějišti ceremoniálu vypadá po „zavíračce“.

Zatímco pořadatelé na sebe skládali židle, Jágr se procházel Vladislavským sálem a natáčel, co se v útrobách Hradu nachází. „Tady sedával císař. Tady je obraz Marie Terezie, Josef II. Krásný to tady je. Dovolil jsem si tady udělat jedno video,“ vyprávěl hokejista.

Pak i zavtipkoval, že si chtěl starodávný císařský trůn odvézt domů. „Chtěl jsem si vzít křesílko domů, ale nevešlo se mi do auta.“

Dlouho se na slavnostní akci a především rautu nezdržel. Hodinu před půlnocí už byl v kabině hokejistů Kladna a dělal stream přes Instagram. „Tisíc lidí, dobré jídlo a pití. Hrajeme ale důležitý zápas v Hradci. Nechci tam být do počtu,“ prozradil Jágr, proč se na Hradě příliš nezdržel.

V rozhovoru se ale vrátil zpátky k vyznamenáním. „Nechci, aby mi lidé záviděli. Nedostal jsem něco, co nikdo jiný nemá. Má to asi 20 sportovců,“ pravil hokejista a upozornil na to, že prý medaili nedostal za letošní návštěvu Číny, kde byl ve výpravě prezidenta Zemana.

„Odjel do Číny a dostává to kvůli tomu... Je to nepříjemné, ale je to jejich názor. Mně se to nelíbí a chci to uvést na pravou míru,“ hájil se Jágr, který během živého streamu jedl hamburger a hranolky z rychlého občerstvení. Zřejmě nechtěl stát na Hradě frontu u rautu a pro jídlo se stavil po cestě domů.

