Hašek o politice: Babiše a Zemana nešetří, řekl názor na Jágra a Hniličku | iSport.cz

Hrdina z Nagana, dnes podnikatel v oblasti energetických nápojů. A v budoucnosti? Třeba kandidát na prezidenta? Dominik Hašek úplně nevyloučil, že by se výrazněji angažoval v politice. Do ní se zapojil v rámci demonstrací hnutí Milion chvilek pro demokracii, promluvil třeba k nedávnému shromáždění na Václavském náměstí. „Pokud bych se dal do politiky, abych dělal správné věci a lidem to přinášelo radost. Mám času na rozmyšlenou dost,“ řekl v pořadu Prostor X na Reflex.cz. (Více ZDE>>>)