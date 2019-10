Vrbata reaguje na Jágra: Není možné, aby mu všechno procházelo | iSport.cz

Kladenský útočník poté do médií líčil své dojmy ve stylu, že reakci obecenstva nepochopil. „Asi přišli na basket,“ zmínil sport, v němž je kontakt se soupeřem tabu. „Nezbývá, než se za naše fanoušky postavit,“ reagoval pro iSport.cz Radim Vrbata, sportovní ředitel boleslavského BK.

Jaromír Jágr přirovnává boleslavské fanoušky k fandům basketu. Jaký je váš pohled?

„Rozumím tomu, že po zápase člověk v emocích řekne řadu věcí, nevím, jestli by tohle řekl druhý den, ale myslím si, že naši fanoušci moc dobře vědí, proč pískali a na koho. Nevidím do hlavy všem fanouškům na stadionu, ale v neděli podle mého šlo o to, že ve dvanáctém kole přijede tým a jeden z těch hráčů si dovolí něco, co si do té doby nikdo nedovolil a prochází mu to. Diváci nepískali kvůli zákeřné hře, nic takového se nedělo. Ale přišlo jim divné, že je sudími tolerováno chování hráče, které nikdy předtím tolerováno nebylo. Ale tady najednou ano.“

Co všechno podle vás Jágrovi prochází a jiným ne?

„Zápasy Kladna jsem letos tolik neviděl, tak můžu s čistým svědomím hodnotit jen ten nedělní. Jedna věc jsou zákroky holí, které se jiným hráčům pískají jako faul. Jemu velmi, velmi zřídka. Jde o zákroky, které se v NHL rozhodli už někdy před pěti roky důsledně vymýtit. Všechny ataky holí, jakékoli šťourání holí, sekání je v dnešní době faul. A prakticky všem hráčům to neprochází. Stačí si vzpomenout na mistrovství světa, jak se tam trestají takové zákroky. Já beru, že Jarda Jágr je hráč s unikátní historií, je to skutečná legenda. Asi se musí počítat s tím, že na něj rozhodčí byli o fous mírnější než na ostatní. Ale jednoznačně není možné, aby mu prokazatelné fauly procházely po celý zápas. Vyloučili ho za stavu 5:3 nedlouho před koncem, kdy už nebylo co řešit. V mých očích je to ze strany sudích alibismus. Pouštěl jsem si zpětně záznam utkání a totožných zákroků je tam mnohem víc. A bez postihu.“

Jágr tvrdí, že v těchto případech jde o zákrok fifty-fifty, hokejka na hokejku.

„Takové situace ve hře jsou samozřejmě taky, je to silný hráč, to je hokej, tak není co řešit. Ale pokud někoho dobrusluje, napadá a má svoji hůl výš než jeho protihráč, pak to není hokejka na hokejku. Mohl bych sestříhat iks situací našich hráčů za fauly hokejkou v této sezoně, které se však v neděli netrestaly.“

Příznivci BK ostře reagovali i na Jágrova dohadování se s rozhodčími. Vadilo vám to?

„Samozřejmě. A myslím, že právě tohle nejvíc vadilo našim fanouškům. Já k tomu můžu říci jen to, že před startem sezony jsme na semináři od šéfa komise sudích Vladimíra Šindlera dostali jasné instrukce, že sudí absolutně nebudou tolerovat diskuze s nimi, to samé v případě různých teatrálních výstupů jako je rozhazování rukama, opakované dojíždění za rozhodčími po sporných zákrocích a verdiktech. S tím, že se to bude náležitě trestat. A ještě bylo dodáno, že bude sudím úplně jedno, zda půjde o kapitána či jeho asistenty. Nemluvě o hráčích bez áčka na dresu. A co se stane v neděli? Ševc protestuje, dostane desítku. Beru, podle předsezonního výkladu správně. Ale co se děje na druhé straně? Po každé sporné situaci Jarda jede za rozhodčími, rozhazujeme rukama… Vrcholem bylo, kdy rozhodčí jede v přerušené hře vysvětlovat situaci našim trenérům ke střídačce, hra se odvíjí na druhé straně a Jarda si tam jede stoupnout na metr od nich. Chce mi někdo tvrdit, že tohle by jakýkoli jiný hráč extraligy přešel bez postihu? O čem se tady bavíme? A tohle je přesně důvod, proč naši fanoušci na Jardu pískali. A žádný jiný. Nešlo tu v žádném případě o dívání se na basket, myslím, že naši příznivci znají hokejová pravidla. V neděli však platila jen pro někoho. A ještě jedna věc, pokud Jarda v novinách říká, že jde v zápase do války a bojovat svými zbraněmi, tak se svými dostupnými zbraněmi jdou do války i diváci. Přece Jarda nemůže čekat, že mu tady rozvineme červený koberec a pane Jágr, pojďte si dát gól a vzít tři body, my jsme rádi, že jste přijel.“

Zatleskali by mu boleslavští diváci nebýt všech těch situací?

„Jsem přesvědčený, že ano. Podívejte se, poprvé v sezoně bylo vyprodáno. Lidi přišli hlavně na Jardu, co si budeme povídat. I kdyby Boleslav prohrála, lidi by Jágra ocenili za všechno, co pro náš hokej dělá a že je schopný ve svém věku takhle hrát. Nehledě na to, že byl týden někde v Americe, kde překonával devítihodinové časové pásmo tam a zpět a byl stejně nejnebezpečnějším hráčem na ledě. Garantuju vám, že by mu fanoušci za jeho výkon uctivě zatleskali. A my v klubu bychom to vůči našim hráčům, kterým se někdy nezdá intenzita tréninků, využili jako dobrý impuls. Aby se podívali, jaký výkon je možné v 47 letech předvést. I jim to muselo otevřít oči. Ale číst o našem klubu a našich fanoušcích v tomhle duchu, to asi nikdo nemůže čekat, že jen tak projde.“

Mladá Boleslav - Kladno: Jágr projel domácí obranou jako nůž máslem a snížil na rozdíl jediné branky, 3:2