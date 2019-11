Novinářka Fridrichová prozradila, jak to mají doma se sporťákem Zárubou

Do hlediště na úvod fotbalové kvalifikace s Nizozemskem zavítal i hokejový komentátor Robert Záruba • Jaroslav Legner (Sport)

Co přinese extraliga na ČT sport? Jiný formát i novinky. Přetáhne i Zárubu? • Michal Beránek (Sport)

Tvoří spolu šťastný pár. Nora Fridrichová (42) a Robert Záruba (52) pracují v České televizi a práci si oba nosí i domů. Pak si to ale vzájemně vyčítají. Moderátorka pořadu 168 hodin promluvila například o své účasti v letošním StarDance a nejen tom.

Největším tématem letošního roku mezi Fridrichovou a Zárubou byla zřejmě účast moderátorky ve StarDance. Hokejový komentátor posloužil partnerce jako rádce, protože před dvanácti lety televizní taneční soutěž sám absolvoval.

„Brala jsem ho jako zkušeného tanečníka. Dopředu sliboval pomoc. Když jsem se na něj ale obrátila s prosbou, abychom chvíli trénovali sambu, důrazně odmítl – na sambu vypadl a v životě ji už tančit nebude,“ řekla Fridrichová pro přílohu deníku Právo Styl pro ženy.

Přeci jí nakonec Záruba ukázal, jak tančí jive. „Velmi se podobal mému, takže jsem pochopila, že tudy cesta nepovede. Podporoval mě spíš psychicky, když jsem byla nervózní, že mi něco nejde, uklidňoval mě,“ prozradila moderátorka, která vypadla ze soutěže bohužel jako první.

Pro magazín Práva Fridrichová promluvila navíc o svých láskách. V minulosti měla vztah s partnery z branže. Novináře Patrika Kaizra, Milana Fridricha a nyní Roberta Zárubu. „Zkrátka mi zrovna přeběhli přes cestu. Výhoda to je, víc rozumíme práci druhého, máme pochopení pro její nestabilní momenty. Nosíme si ji oba domů, což si pak stejnou měrou vyčítáme. Podle mě ale ve vztahu na profesi nezáleží, bez pochopení a zájmu o partnera by to stejně nemělo cenu.“

Odvážná Nora Fridrichová ve StarDance: Dře na postavě a chce ukázat přednosti!